दिल्ली कैपिटल्स को अचानक बड़ा झटका, 11.75 करोड़ का खिलाड़ी होगा बाहर! क्या है वजह?

IPL 2026: आईपीएल 2026 में कई टीमों में इंजरी कंसर्न बड़ा मुद्दा बना हुआ है. केकेआर, सीएसके समेत कुछ टीमें इंजरी कंसर्न से जूझ रही हैं. अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम को भी अचानक बड़ा झटका लग गया है. खबर है कि टीम का अहम गेंदबाज 3 मैच से बाहर हो सकता है, जिसकी कीमत 11.75 करोड़ रुपये है. ये गेंदबाज अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में शामिल नहीं हुआ है. दिल्ली को अपना अगला मुकाबला कल यानि 8 अप्रैल को गुजरात के खिलाफ खेलेगी.

कौन है ये खिलाड़ी?

हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पेसर मिचेल स्टार्क हैं. वह अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में शामिल नहीं हुए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्क के कम से कम 3 मैच और न खेलने की संभावना है. स्टार्क घर पर अपनी कंधे और कोहनी की चोट का इलाज करवा रहे हैं और 20 अप्रैल तक टीम में शामिल होने की उनकी संभावना बहुत कम है.

दिल्ली को 20 से पहले खेलने हैं 3 मैच

20 तारीख से पहले दिल्ली को तीन मुकाबले खेलने हैं. 8 अप्रैल को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मुकबले के बाद 11 अप्रैल को CSK से टक्कर लेनी है. इसके बाद 18 अप्रैल को RCB के खिलाफ मुकाबला है. इन मैचों में उन्हें इस स्टार गेंदबाज की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी. DC की टीम को उम्मीद है कि सीजन में किसी न किसी समय स्टार्क उनके साथ होंगे, लेकिन इस समय इसकी कोई पक्की समय-सीमा तय नहीं है.

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दिल्ली की शानदार शुरुआत

हालांकि, फिलहाल स्टार्क की कमी दिल्ली को नहीं खली है. अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम ने अभी तक अपने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है. टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस को रौंदा. मुकेश कुमार ने नई गेंद से बहुत ही असरदार गेंदबाजी करते दिखे. वहीं, लुंगी एंगिडी और टी. नटराजन ने तेज गेंदबाजी यूनिट को संभाल कर रखा है. स्पिनर्स में अक्षर पटेल, कुलदीप यादव बल्लेबाजों पर फंदा कसते दिखे हैं. अब देखना होगा कि स्टार्क को लेकर ऑफीशियल अपडेट कब आता है.