Advertisement
trendingNow13219072
Hindi Newsक्रिकेटसिर में लगी चोट और स्ट्रेचर से बाहर गया पाकिस्तानी पेसर... घंटेभर में वापसी, अंपायर ने क्यों दे दी वॉर्निंग?

सिर में लगी चोट और स्ट्रेचर से बाहर गया पाकिस्तानी पेसर... घंटेभर में वापसी, अंपायर ने क्यों दे दी वॉर्निंग?

BAN vs PAK: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान की टीम दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को टक्कर देने उतरी है. पकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मैच शुरू होते ही पाकिस्तान को झटका लगा क्योंकि टीम के स्टार पेसर के सिर में चोट लगी और स्ट्रेचर से बाहर ले जाया गया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 16, 2026, 01:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hasan Ali
Hasan Ali

BAN vs PAK: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान की टीम दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को टक्कर देने उतरी है. पकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मैच शुरू होते ही पाकिस्तान को झटका लगा क्योंकि टीम के स्टार पेसर के सिर में चोट लगी और स्ट्रेचर से बाहर ले जाया गया. लेकिन इस खिलाड़ी का कमबैक ऐसा हुआ कि सभी हैरान रह गए. घंटेभर बाद ही इस गेंदबाज की वापसी हुई और कमबैक करते ही इस प्लेयर ने बड़ी गलती कर दी, जिसके लिए अंपायर्स ने वॉर्निंग भी दी. 

कैसे लगी चोट?

हसन अली के चोट 8वें ओवर में लगी, जब उन्होंने तंजीद हसन तमीम का रिटर्न कैच लेने की कोशिश की. हसन अली ने दाईं ओर डाइव लगाई. जमीन पर गिरते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और उनके सिर के दाईं ओर जोर से चोट लगी. चारों ओर चिंता का माहौल था, क्योंकि मेडिकल मदद मिलने के बावजूद अली साफ तौर पर चक्कर खाते हुए दिख रहे थे. आखिरकार, उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर मैदान से बाहर ले जाया गया. इसके बाद सलमान आगा ने ओवर पूरा किया.

पाकिस्तान के दिल को मिली ठंडक

पाकिस्तान की टीम में चिंता का माहौल था, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रही. घंटेभर से पहले ही अली की वापसी हुई और उन्होंने गेंदबाजी भी की. अली 16वें ओवर की शुरुआत में ही मैदान पर लौट आए. उन्होंने 19वें ओवर में फिर से गेंदबाजी शुरू कर दी. इस दौरान उन्हें अंपायर ने दो बार टोका और वॉर्निंग दी. अगली बार गलती दोहराने पर उनपर एक्शन भी लिया जा सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें...बिगड़ गया CSK का गणित, मैच के बाद नाखुश हुए चेन्नई के कप्तान, इन्हें ठहराया जिम्मेदार

अंपायर ने क्यों दी वॉर्निंग?

अंपायर पिच पर चलकर फिर से देखने आते हैं. हसन अली अपने फॉलो-थ्रू के दौरान 'डेंजर जोन' के आस-पास घूम रहे. जिसके बाद पहली गलती के चलते इसे टाल दिया गया. लेकिन इसके बाद अगले ओवर में हसन अली एक बार फिर 'डेंजर ज़ोन' में चले गए. पहले वह बस उसके आस-पास घूम रहे थे, लेकिन इस बार अंपायर ने उन्हें 'डेंजर जोन' में कदम रखने के लिए आधिकारिक चेतावनी दी गई. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Vs Bangladesh

Trending news

अनबन या कुछ और...केरल CM की शपथ में क्यों नहीं जाएंगे थरूर? ये है वजह
Shashi Tharoor
अनबन या कुछ और...केरल CM की शपथ में क्यों नहीं जाएंगे थरूर? ये है वजह
'तय कर ले पाकिस्तान, उसे भूगोल-इतिहास का हिस्सा रहना है या...आर्मी चीफ की वॉर्निंग
General Upendra Dwivedi
'तय कर ले पाकिस्तान, उसे भूगोल-इतिहास का हिस्सा रहना है या...आर्मी चीफ की वॉर्निंग
क्या फर्जी थे बंगाल में बने लाखों OBC-SC-ST सर्टिफिकेट? सरकार के फैसले से मची खलबली
Bengal
क्या फर्जी थे बंगाल में बने लाखों OBC-SC-ST सर्टिफिकेट? सरकार के फैसले से मची खलबली
ईरान ने फिर जताया अटूट भरोसा, भारत और उसके लोगों के लिए क्या कह गए अराघची?
iran us war
ईरान ने फिर जताया अटूट भरोसा, भारत और उसके लोगों के लिए क्या कह गए अराघची?
क्या मौत के बाद भी बढ़ते हैं नाखून? विज्ञान ने सुलझाई सालों पुरानी गुत्थी
Weird Human Body Facts
क्या मौत के बाद भी बढ़ते हैं नाखून? विज्ञान ने सुलझाई सालों पुरानी गुत्थी
मैंने राजनीति में आकर..TMC प्रत्याशी के घर में लगी आग, घटना के बाद क्या बोलीं बर्मन
Swapna Barman
मैंने राजनीति में आकर..TMC प्रत्याशी के घर में लगी आग, घटना के बाद क्या बोलीं बर्मन
आसनसोल में लाउडस्पीकर पर बवाल, पुलिस चौकी पर पथराव, जवानों ने किया लाठीचार्ज
asansol violence
आसनसोल में लाउडस्पीकर पर बवाल, पुलिस चौकी पर पथराव, जवानों ने किया लाठीचार्ज
'जिसे जाना है जाए, मैं अकेले TMC को खड़ी कर लूंगी... ममता का बागी नेताओं को दो-टूक
Mamata Banerjee
'जिसे जाना है जाए, मैं अकेले TMC को खड़ी कर लूंगी... ममता का बागी नेताओं को दो-टूक
मई में लू-तूफान का अटैक, कहीं आंधी तूफान से बिगड़े हालत तो यहां कहर बरपाएगी गर्मी
Weather
मई में लू-तूफान का अटैक, कहीं आंधी तूफान से बिगड़े हालत तो यहां कहर बरपाएगी गर्मी
तेल-सोना और विदेश यात्रा विवाद... ऐसा क्या हुआ कि PM को खुद जवाब देना पड़ा?
Tax On Foreign Travel
तेल-सोना और विदेश यात्रा विवाद... ऐसा क्या हुआ कि PM को खुद जवाब देना पड़ा?