सिर में लगी चोट और स्ट्रेचर से बाहर गया पाकिस्तानी पेसर... घंटेभर में वापसी, अंपायर ने क्यों दे दी वॉर्निंग?

BAN vs PAK: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान की टीम दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को टक्कर देने उतरी है. पकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मैच शुरू होते ही पाकिस्तान को झटका लगा क्योंकि टीम के स्टार पेसर के सिर में चोट लगी और स्ट्रेचर से बाहर ले जाया गया. लेकिन इस खिलाड़ी का कमबैक ऐसा हुआ कि सभी हैरान रह गए. घंटेभर बाद ही इस गेंदबाज की वापसी हुई और कमबैक करते ही इस प्लेयर ने बड़ी गलती कर दी, जिसके लिए अंपायर्स ने वॉर्निंग भी दी.

कैसे लगी चोट?

हसन अली के चोट 8वें ओवर में लगी, जब उन्होंने तंजीद हसन तमीम का रिटर्न कैच लेने की कोशिश की. हसन अली ने दाईं ओर डाइव लगाई. जमीन पर गिरते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और उनके सिर के दाईं ओर जोर से चोट लगी. चारों ओर चिंता का माहौल था, क्योंकि मेडिकल मदद मिलने के बावजूद अली साफ तौर पर चक्कर खाते हुए दिख रहे थे. आखिरकार, उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर मैदान से बाहर ले जाया गया. इसके बाद सलमान आगा ने ओवर पूरा किया.

पाकिस्तान के दिल को मिली ठंडक

पाकिस्तान की टीम में चिंता का माहौल था, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रही. घंटेभर से पहले ही अली की वापसी हुई और उन्होंने गेंदबाजी भी की. अली 16वें ओवर की शुरुआत में ही मैदान पर लौट आए. उन्होंने 19वें ओवर में फिर से गेंदबाजी शुरू कर दी. इस दौरान उन्हें अंपायर ने दो बार टोका और वॉर्निंग दी. अगली बार गलती दोहराने पर उनपर एक्शन भी लिया जा सकता है.

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अंपायर ने क्यों दी वॉर्निंग?

अंपायर पिच पर चलकर फिर से देखने आते हैं. हसन अली अपने फॉलो-थ्रू के दौरान 'डेंजर जोन' के आस-पास घूम रहे. जिसके बाद पहली गलती के चलते इसे टाल दिया गया. लेकिन इसके बाद अगले ओवर में हसन अली एक बार फिर 'डेंजर ज़ोन' में चले गए. पहले वह बस उसके आस-पास घूम रहे थे, लेकिन इस बार अंपायर ने उन्हें 'डेंजर जोन' में कदम रखने के लिए आधिकारिक चेतावनी दी गई.