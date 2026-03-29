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Hindi Newsक्रिकेटधोनी से भी बड़ा झटका! IPL 2026 में आगाज से पहले ही फंस गई CSK, सबसे खतरनाक बल्लेबाज हुआ बाहर

धोनी से भी बड़ा झटका! IPL 2026 में आगाज से पहले ही फंस गई CSK, सबसे खतरनाक बल्लेबाज हुआ बाहर

Dewald Brevis Injury: आईपीएल 2026 के अपने सफर की शुरुआत से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं. शुक्रवार (27 मार्च) को CSK ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि एमएस धोनी चोटिल हैं और उन्हें ठीक होने में दो हफ्ते का समय लग सकता है. अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि टीम के सबसे खतरनाक विदेशी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस भी चोटिल हैं और शुरुआती 2-3 मुकाबले मिस करेंगे. 

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:48 PM IST
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Dewald Brevis (photo- iplt20.com)
Dewald Brevis (photo- iplt20.com)

IPL 2026: इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन में सफर की शुरुआत करने से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं. शुक्रवार (27 मार्च) को CSK ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि एमएस धोनी चोटिल हैं और उन्हें ठीक होने में दो हफ्ते का समय लग सकता है. अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि टीम के सबसे खतरनाक विदेशी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस भी चोटिल हैं और शुरुआती 2-3 मुकाबले मिस करेंगे.

चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट लंबी होते जा रही है. पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए. उसके बाद एमएस धोनी लगभग 15 दिनों के लिए बाहर हुए और अब खतरनाक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस के रूप में सीएसके को बड़ा झटका लगा है. रेवस्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज साइड स्ट्रेन के कारण शुरुआती दो से तीन मैच मिस करेंगे.

डेवाल्ड ब्रेविस शुरुआती 2-3 मैचों से बाहर

डेवाल्ड ब्रेविस चेन्नई सुपर किंग्स की मिडिल ऑर्डर में अहम हथियार साबित हो सकते हैं. टीम में ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन जैसे घातक बल्लेबाज तो हैं, लेकिन ये दोनों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं. ब्रेविस के ना होने से सारा दबाव बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज शिवम दुबे पर रहेगा. रिपोर्ट के अनुसार, ब्रेविस शुरुआती 2 से 3 मैचों में उपलब्ध नहीं होंगे.

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कौन लेगा डेवाल्ड ब्रेविस की जगह?

बड़ा सवाल ये है कि डेवाल्ड ब्रेविस की जगह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैनेजमेंट किस विदेशी खिलाड़ी को मौका देगी? स्क्वॉड पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉर्ट एकमात्र ऐसे विकल्प नजर आ रहे हैं, जो डेवाल्ड ब्रेविस की जगह ले सकते हैं. CSK के तमाम फैंस यही उम्मीद करेंगे कि साउथ अफ्रीकी स्टार बल्लेबाज जल्द से जल्द फिट हो जाएं. 

आईपीएल 2026 के लिए CSK का स्क्वॉड

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, आयुष म्हात्रे, श्रेयस गोपाल, जेमी ओवरटन, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, मुकेश चौधरी, नूर अहमद, अकील होसेन, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैकरी फोल्क्स, स्पेंसर जॉनसन और कार्तिक शर्मा

(ये भी पढ़ें: अनुष्का पर प्यार लुटा रहे थे विराट, फ्लाइंग KISS देख नई मालकिन अनन्या बिरला ने क्या किया? वायरल हुआ VIDEO)

 

 

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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