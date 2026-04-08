Advertisement
trendingNow13170310
Hindi Newsक्रिकेटहम मजदूर हैं.. मोहम्मद शमी ने क्यों कही ये बात? LSG vs KKR मैच से पहले बयां की आपबीती

'हम मजदूर हैं..' मोहम्मद शमी ने क्यों कही ये बात? LSG vs KKR मैच से पहले बयां की आपबीती

Mohammed Shami: भारतीय स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी टीम इंडिया के सेलेक्टर्स के रडार से दूर हैं. शमी के आंकड़े घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन हैं और अब आईपीएल में भी जोरदार शुरुआत कर चुके हैं. शमी ने अपने अगले मुकाबले से एक बयान दिया जो चर्चा में आ चुका है. उन्होंने उतार-चढ़ाव पर खुलकर बात की. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 08, 2026, 10:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mohammed Shami (X)
Mohammed Shami (X)

Mohammed Shami: भारतीय स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी टीम इंडिया के सेलेक्टर्स के रडार से दूर हैं. शमी के आंकड़े घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन हैं और अब आईपीएल में भी जोरदार शुरुआत कर चुके हैं. शमी ने अपने अगले मुकाबले से एक बयान दिया जो चर्चा में आ चुका है. उन्होंने उतार-चढ़ाव पर खुलकर बात की. लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच गुरुवार को होने वाले मुकाबले से पहले शमी ने अपने 'घरेलू' मैदान ईडन गार्डन्स में वापसी करते हुए बेहद इमानदारी से अपने विचार रखे. 

हैदराबाद के खिलाफ शानदार प्रदर्शन

मोहम्मद शमी ने अपनी बात को बेहद सादगी, सच्चाई और निजी अंदाज में रखा. यह मुकाबला उनके लिए बेहद खास होने वाला है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच जिताने वाली शानदार गेंदबाजी की. इस दौरान उन्होंने 18 डॉट गेंदे फेंकी और 9 रन खर्च कर 2 विकेट अपने नाम किए. शमी ने चोटों और राष्ट्रीय टीम से बाहर रहने पर भी बात की और समझाया कि ये चीजें आती रहती हैं, प्लेयर को खुद पर फोकस करना चाहिए.

क्या बोले मोहम्मद शमी?

शमी ने कहा, 'हम तो मज़दूर आदमी हैं, हमें तो बस गेंद डालनी है. जिंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं चोटें वगैरह लेकिन आपको अपनी जमीनी स्तर की मेहनत को कभी नहीं भूलना चाहिए. अगर आप बहुत ज्यादा 'फैंसी चीजों' के पीछे भागते हैं, तो वही आपकी कमजोरी बन जाती है. आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया के पीछे भाग रहा है.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. यशस्वी का 'स्पेशल' शतक, सैमसन-बटलर के क्लब में शामिल, मुंबई के खिलाफ प्रचंड रिकॉर्ड

शमी के अंदर आगे बढ़ने की भूख

शमी ने कहा, 'मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ है और मैंने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा है. एक खिलाड़ी के तौर पर, मेरे अंदर आज भी आगे बढ़ने की वही भूख मौजूद है. अगर आप दोबारा उस ऊंचे स्तर पर खेलना चाहते हैं, तो आपके अंदर वह ज़बरदस्त जुनून और जज्बा होना ही चाहिए. मेरे लिए घरेलू क्रिकेट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई भी अन्य फॉर्मेट. मैं इसे हमेशा प्राथमिकता देता हूं. भले ही मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ हो, लेकिन बंगाल ही मेरी ‘कर्मभूमि’ है. जब तक मेरे अंदर खेलने की जान है, मैं बंगाल के लिए खेलता रहूंगा.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Mohammed Shami

Trending news

Assembly elections 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आज भवानीपुर से दाखिल करेंगी नामांकन
West Bengal Election 2026
Assembly elections 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आज भवानीपुर से दाखिल करेंगी नामांकन
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
DNA
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
Jammu-kashmir
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
Dhurandhar
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
Neelam Shinde
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
Sabrimala Case
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
Sabrimala Mandir
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
Punjab news
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद