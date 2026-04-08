'हम मजदूर हैं..' मोहम्मद शमी ने क्यों कही ये बात? LSG vs KKR मैच से पहले बयां की आपबीती

Mohammed Shami: भारतीय स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी टीम इंडिया के सेलेक्टर्स के रडार से दूर हैं. शमी के आंकड़े घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन हैं और अब आईपीएल में भी जोरदार शुरुआत कर चुके हैं. शमी ने अपने अगले मुकाबले से एक बयान दिया जो चर्चा में आ चुका है. उन्होंने उतार-चढ़ाव पर खुलकर बात की. लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच गुरुवार को होने वाले मुकाबले से पहले शमी ने अपने 'घरेलू' मैदान ईडन गार्डन्स में वापसी करते हुए बेहद इमानदारी से अपने विचार रखे.

हैदराबाद के खिलाफ शानदार प्रदर्शन

मोहम्मद शमी ने अपनी बात को बेहद सादगी, सच्चाई और निजी अंदाज में रखा. यह मुकाबला उनके लिए बेहद खास होने वाला है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच जिताने वाली शानदार गेंदबाजी की. इस दौरान उन्होंने 18 डॉट गेंदे फेंकी और 9 रन खर्च कर 2 विकेट अपने नाम किए. शमी ने चोटों और राष्ट्रीय टीम से बाहर रहने पर भी बात की और समझाया कि ये चीजें आती रहती हैं, प्लेयर को खुद पर फोकस करना चाहिए.

क्या बोले मोहम्मद शमी?

शमी ने कहा, 'हम तो मज़दूर आदमी हैं, हमें तो बस गेंद डालनी है. जिंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं चोटें वगैरह लेकिन आपको अपनी जमीनी स्तर की मेहनत को कभी नहीं भूलना चाहिए. अगर आप बहुत ज्यादा 'फैंसी चीजों' के पीछे भागते हैं, तो वही आपकी कमजोरी बन जाती है. आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया के पीछे भाग रहा है.'

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शमी के अंदर आगे बढ़ने की भूख

शमी ने कहा, 'मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ है और मैंने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा है. एक खिलाड़ी के तौर पर, मेरे अंदर आज भी आगे बढ़ने की वही भूख मौजूद है. अगर आप दोबारा उस ऊंचे स्तर पर खेलना चाहते हैं, तो आपके अंदर वह ज़बरदस्त जुनून और जज्बा होना ही चाहिए. मेरे लिए घरेलू क्रिकेट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई भी अन्य फॉर्मेट. मैं इसे हमेशा प्राथमिकता देता हूं. भले ही मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ हो, लेकिन बंगाल ही मेरी ‘कर्मभूमि’ है. जब तक मेरे अंदर खेलने की जान है, मैं बंगाल के लिए खेलता रहूंगा.'