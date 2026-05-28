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Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के तीन शब्द वाली पोस्ट वायरल... ऐसा क्या लिखा, कमेंट बॉक्स में लगी दिग्गजों की होड़

वैभव सूर्यवंशी के तीन शब्द वाली पोस्ट वायरल... ऐसा क्या लिखा, कमेंट बॉक्स में लगी दिग्गजों की होड़

15 साल के स्टार वैभव सूर्यवंशी साल-दर-साल बेमिसाल होते नजर आ रहे हैं. आईपीएल 2026 में रिकॉर्डतोड़ पारियां खेलने के बाद उनका नाम दिग्गजों की लिस्ट में आ चुका है. वैभव एलिमिनेटर में जीत के नायक रहे, उन्होंने ताबड़तोड़ 29 गेंद में 97 रन की पारी खेली. इसके बाद एक पोस्ट किया जो वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 28, 2026, 06:43 PM IST
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Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi

15 साल के स्टार वैभव सूर्यवंशी साल-दर-साल बेमिसाल होते नजर आ रहे हैं. आईपीएल 2026 में रिकॉर्डतोड़ पारियां खेलने के बाद उनका नाम दिग्गजों की लिस्ट में आ चुका है. वैभव एलिमिनेटर में जीत के नायक रहे, उन्होंने ताबड़तोड़ 29 गेंद में 97 रन की पारी खेली. इसके बाद एक पोस्ट किया जो वायरल हो रहा है. उन्होंने तीन शब्दों का एक पोस्ट किया और कमेंट बॉक्स में दिग्गजों की होड़ लग गई. कुछ दिग्गज प्लेयर्स उनकी इस पोस्ट पर कमेंट करते नजर आए. 

क्रिस गेल के रिकॉर्ड से चूके वैभव

आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड सालों से कायम है. क्रिस गेल ने साल 2013 में महज 30 गेंद में ये आंकड़ा छू लिया था. इस रिकॉर्ड पर वैभव ने ग्रहण लगा दिया था, लेकिन एक बाउंड्री से चूक गए. हालांकि, 29 गेंद में 97 रन की पारी में उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. वह एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. उन्होंने गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया.

इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट

वैभव सूर्यवंशी ने मैच के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. उन्होंने कैप्शन में तीन शब्द लिए. मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद उन्होंने लिखा, 'और पाने की भूख.' सूर्यवंशी ने अपनी इस अद्भुत पारी के दौरान 334.48 के स्ट्राइक रेट से पांच चौके और 12 छक्के जड़े. कमेंट बॉक्स में केविन पीटरसन और सुरैश रैना ने कमेंट किया. रैना ने लिखा, 'बहुत बढ़िया भाई, टॉप नॉक.' पीटरसन ने लिखा, '200 Loading Buddy'.

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क्वालीफायर-2 में गुजरात से सामना

अब राजस्थान रॉयल्स क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस का सामना करेगी. गुजरात के खिलाफ जीत ही उन्हें डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के करीब पहुंचा सकती है जो फाइनल में अपने विरोधी के इंतजार में बैठी है. क्रिस गेल के रिकॉर्ड की दहलीज पर वैभव खड़े थे और गेल ने मैच के बाद पोस्ट भी लिख दिया. उन्होंने एक्स पर लिखा, "वैभव कितना शानदार खिलाड़ी है. बहुत बढ़िया मनोरंजन किया, नौजवान! IPL को एक नई 'सिक्स मशीन' मिल गई है." 

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About the Author
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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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