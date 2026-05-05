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Hindi Newsक्रिकेटVVIP पहचान और काले कारनामे, पुलिस की गिरफ्त में IPL टिकट स्कैम के पीछे का मास्टरमाइंड, जानें कैसे होता था खेल

VVIP पहचान और काले कारनामे, पुलिस की गिरफ्त में IPL टिकट स्कैम के पीछे का मास्टरमाइंड, जानें कैसे होता था खेल

IPL Ticket Scam: हैदराबाद पुलिस ने आईपीएल टिकटों की ब्लैक-मार्केटिंग करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. आरोपी वीआईपी लेटरहेड का इस्तेमाल कर मुफ्त टिकट हासिल कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच रहे थे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 05, 2026, 11:16 PM IST
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सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइटराइडर्स. Photo Credit: BCCI
सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइटराइडर्स. Photo Credit: BCCI

IPL Ticket Scam: हैदराबाद पुलिस ने उप्पल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के बीच हुए मैच के दौरान एक बड़े आईपीएल टिकट घोटाले का भंडाफोड़ किया है. 3 मई 2026 को हुए मैच में कोलकाता ने सनराइजर्स को हरा दिया था. इस मैच में वरुण चक्रवर्ती के शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन (3/36) की बदौलत केकेआर ने सात विकेट से जीत दर्ज की थी.

मंगलवार (5 मई) शाम को मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर के आधिकारिक एक्स (X) हैंडल ने जानकारी दी कि स्टेडियम की सुरक्षा में तैनात उप्पल पुलिस ने टिकटों की ब्लैक-मार्केटिंग करने वाले गिरोह पर यह बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस के अनुसार, उन्हें इस रैकेट के बारे में विश्वसनीय सूचना मिली थी. इसके बाद बंदोबस्त ड्यूटी के दौरान तीन आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया.

22,000 रुपये की टिकटों को बेचा

पुलिस के मुताबिक, ये आरोपी 22,000 रुपये की कीमत वाले हाई-वैल्यू कॉम्प्लिमेंट्री (मुफ्त) आईपीएल टिकटों को बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहे थे. जांच में पता चला कि आरोपी खुद को वीआईपी (VIP) और वीवीआईपी (VVIP) के रूप में पेश करते थे ताकि वे अवैध रूप से टिकट प्राप्त कर सकें और उन्हें बाजार में भारी मुनाफे पर बेच सकें. 

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जालसाजी के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ?

आरोपियों ने टिकट हासिल करने के लिए जजों, मंत्रियों और राज्यपालों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के फर्जी लेटरहेड तैयार किए थे. इन फर्जी दस्तावेजों पर नकली हस्ताक्षर करके वे क्रिकेट संघों से गणमान्य व्यक्तियों के लिए आरक्षित मुफ्त टिकट ले लेते थे और बाद में उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देते थे. अधिकारियों ने बताया कि यह पूरा ऑपरेशन सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा था और पुलिस काफी समय से इन पर नजर रख रही थी.

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पुलिस ने आरोपियों से क्या-क्या बरामद किया?

पुलिस ने आरोपियों के पास से एक महिंद्रा थार वाहन, पांच आईपीएल टिकट, पांच मोबाइल फोन और धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए फर्जी लेटरहेड जब्त किए हैं. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जी. अशोक, के. दिनेश और एस. वेणुमाधव के रूप में हुई है. पकड़े गए इन आरोपियों को कानूनी कार्यवाही के लिए अगले दिन अदालत में पेश किया गया, जबकि उनके कुछ अन्य साथियों की तलाश जारी है.

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जनता के लिए पुलिस ने क्या चेतावनी जारी की?

इस घटना के बाद पुलिस ने जनता के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है और प्रशंसकों से अनधिकृत विक्रेताओं या ब्लैक-मार्केट ऑपरेटरों से टिकट न खरीदने का आग्रह किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे अवैध लेन-देन न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि खरीदारों को कानूनी मुश्किलों में भी डाल सकते हैं. अधिकारियों ने साफ किया कि आईपीएल टिकट केवल अधिकृत चैनलों से ही खरीदे जाने चाहिए और भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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