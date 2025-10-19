IND vs AUS: क्यों शिफ्ट हुए लंदन और कैसी गई तैयारी... डक आउट होने के बाद जान लें कोहली के राज, कहा- मैंने रेस्ट नहीं..

India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे में विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने के लिए फैंस महीनों से बेताब थे. लेकिन फैंस के लिए दोनों दिग्गजों का प्रदर्शन पैसा वसूल साबित नहीं हुआ. कोहली डक आउट हुए, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद की फिटनेस और लंदन शिफ्ट होने के राज खोल दिए हैं. रोहित शर्मा का भी बल्ला नहीं चला और 8 रन बनाकर आउट हो गए. पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम लगातार ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन पर लगातार संघर्ष करती दिखी.

विराट क्यों शिफ्ट हुए लंदन?

कोहली ने जियोस्टार पर कहा, 'मुझे लगता है कि जब से मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुआ हूं तब से काफी समय हो गया. मैं बस अपना जीवन जी रहा था. आप जानते हैं कि मैं कई सालों से काफी कुछ कर नहीं कर पाया हूं. अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताया, अपने बच्चे, परिवार के साथ समय बिताया. ये बेहद खूबसूरत सफर रहा है जिसे मैंने काफी इनजॉय किया.'

Add Zee News as a Preferred Source

कैसी रही तैयारी?

उन्होंने आगे कहा, 'मैं ईमानदारी से बताउं तो मैंने पिछले 15-20 सालों से बहुत क्रिकेट खेला है. मैंने रेस्ट नहीं किया है, पिछले 15 सालों से मैंने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं, आईपीएल को भी जोड़ लें तो. मैं काफी रिफ्रेशिंग समय था और खुद को पहले से भी फिट महसूस कर रहा हूं. आप इसे महसूस कर सकते हैं जब आप खेल रहे होते हैं, मानसिक तौर पर आपको पता होता है कि आपको वहां जाकर क्या करना है.'

ये भी पढे़ं.. IND vs AUS: रोहित, कोहली, धोनी और अब गिल... 29 साल का सूखा बरकरार, सिर्फ सचिन के नाम ये महारिकॉर्ड

कैसा रहा नेट सेशन?

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन शारीरिक तौर पर आपको फिट रहने की जरूरत होती है, इस स्टेज पर मुझे लगता है मेरी बॉडी पूरी तरह से फिट है. खेल के प्रति जागरुकता मेरे शरीर में पहले से है. मैं इसी तरह से अपना जीवन जीता हूं, अभी कोई दिक्कत नहीं है मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूं और पूरी तरह से फिट हूं. ऑस्ट्रेलिया आने के बाद नेट सेशन में अच्छा रहा और फील्डिंग सेशन भी शानदार था और सब ठीक है.'