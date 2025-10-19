Advertisement
trendingNow12967985
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs AUS: क्यों शिफ्ट हुए लंदन और कैसी गई तैयारी... डक आउट होने के बाद जान लें कोहली के राज, कहा- मैंने रेस्ट नहीं..

India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे में विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने के लिए फैंस महीनों से बेताब थे. लेकिन फैंस के लिए दोनों दिग्गजों का प्रदर्शन पैसा वसूल साबित नहीं हुआ. कोहली डक आउट हुए, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद की फिटनेस और लंदन शिफ्ट होने के राज खोल दिए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs AUS: क्यों शिफ्ट हुए लंदन और कैसी गई तैयारी... डक आउट होने के बाद जान लें कोहली के राज, कहा- मैंने रेस्ट नहीं..

India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे में विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने के लिए फैंस महीनों से बेताब थे. लेकिन फैंस के लिए दोनों दिग्गजों का प्रदर्शन पैसा वसूल साबित नहीं हुआ. कोहली डक आउट हुए, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद की फिटनेस और लंदन शिफ्ट होने के राज खोल दिए हैं. रोहित शर्मा का भी बल्ला नहीं चला और 8 रन बनाकर आउट हो गए. पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम लगातार ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन पर लगातार संघर्ष करती दिखी. 

विराट क्यों शिफ्ट हुए लंदन?

कोहली ने जियोस्टार पर कहा, 'मुझे लगता है कि जब से मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुआ हूं तब से काफी समय हो गया. मैं बस अपना जीवन जी रहा था. आप जानते हैं कि मैं कई सालों से काफी कुछ कर नहीं कर पाया हूं. अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताया, अपने बच्चे, परिवार के साथ समय बिताया. ये बेहद खूबसूरत सफर रहा है जिसे मैंने काफी इनजॉय किया.'

Add Zee News as a Preferred Source

कैसी रही तैयारी?

उन्होंने आगे कहा, 'मैं ईमानदारी से बताउं तो मैंने पिछले 15-20 सालों से बहुत क्रिकेट खेला है. मैंने रेस्ट नहीं किया है, पिछले 15 सालों से मैंने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं, आईपीएल को भी जोड़ लें तो. मैं काफी रिफ्रेशिंग समय था और खुद को पहले से भी फिट महसूस कर रहा हूं. आप इसे महसूस कर सकते हैं जब आप खेल रहे होते हैं, मानसिक तौर पर आपको पता होता है कि आपको वहां जाकर क्या करना है.'

ये भी पढे़ं.. IND vs AUS: रोहित, कोहली, धोनी और अब गिल... 29 साल का सूखा बरकरार, सिर्फ सचिन के नाम ये महारिकॉर्ड

कैसा रहा नेट सेशन?

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन शारीरिक तौर पर आपको फिट रहने की जरूरत होती है, इस स्टेज पर मुझे लगता है मेरी बॉडी पूरी तरह से फिट है. खेल के प्रति जागरुकता मेरे शरीर में पहले से है. मैं इसी तरह से अपना जीवन जीता हूं, अभी कोई दिक्कत नहीं है मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूं और पूरी तरह से फिट हूं. ऑस्ट्रेलिया आने के बाद नेट सेशन में अच्छा रहा और फील्डिंग सेशन भी शानदार था और सब ठीक है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs Aus

Trending news

चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
rss march
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
Train Accident
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
AQI
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
bihar vidhan sabha chunav
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से अब लिया जा रहा बदला, प्रियंका बोलीं- वेल डन
India Pakistan Tension
पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से अब लिया जा रहा बदला, प्रियंका बोलीं- वेल डन
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
leopard
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत