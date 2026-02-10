Advertisement
trendingNow13105138
Hindi Newsक्रिकेटदिल्ली कैपिटल्स की टीम में 97 शतक लगाने वाले दिग्गज की एंट्री, IPL 2026 से डेढ़ महीने पहले बड़ा ऐलान

दिल्ली कैपिटल्स की टीम में 97 शतक लगाने वाले दिग्गज की एंट्री, IPL 2026 से डेढ़ महीने पहले बड़ा ऐलान

भारत में फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खुमार छाया हुआ है, मेगा इवेंट का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. इसके बाद आईपीएल 2026 का फीवर देखने को मिलेगा जिसकी शुरुआत 26 मार्च से होगी. इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ा दांव खेला है. टीम में अचानक 97 शतक लगाने वाले दिग्गज की एंट्री हो गई है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली कैपिटल्स की टीम में 97 शतक लगाने वाले दिग्गज की एंट्री, IPL 2026 से डेढ़ महीने पहले बड़ा ऐलान

भारत में फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खुमार छाया हुआ है, मेगा इवेंट का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. इसके बाद आईपीएल 2026 का फीवर देखने को मिलेगा जिसकी शुरुआत 26 मार्च से होगी. इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ा दांव खेला है. टीम में अचानक 97 शतक लगाने वाले दिग्गज की एंट्री हो गई है. इस दिग्गज को असिस्टेंट कोच के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. फ्रेंचाइजी ने ऑफीशियल अकाउंट से इस खबर का ऐलान किया है. 

कौन है ये खिलाड़ी?

हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के पूर्व बैट्समैन इयान बेल को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) का असिस्टेंट कोच बनाया गया है. फ्रैंचाइजी के ऑफिशियल हैंडल ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर बेल के अपॉइंटमेंट की घोषणा की. DC ने अपने X पर पोस्ट किया, 'इंग्लैंड का यह महान खिलाड़ी अब दिल्लीवाला बन गया है. इयान बेल, घर में आपका स्वागत है.'

Add Zee News as a Preferred Source

11 साल चला करियर

बेल का इंटरनेशनल करियर 11 साल का रहा. उन्होंने 2004-15 तक इंग्लैंड के लिए खेला, 118 टेस्ट मैचों में 42.69 के औसत से 7,727 रन बनाए, जिसमें 22 शतक और 46 अर्द्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 235 रहा. 161 ODI मैचों और 157 पारियों में 37.87 के औसत से 5416 रन बनाए. उन्होंने चार शतक और 35 अर्द्धशतक के साथ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रहा. आठ T20I मैचों में, उन्होंने 26.85 के औसत से 188 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्द्धशतक शामिल है. 107 T20 मैचों और 103 पारियों में 30.65 के औसत से, उन्होंने एक शतक और 18 अर्द्धशतक के साथ 2,790 रन बनाए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 131 रहा.

ये भी पढे़ं.. पाकिस्तान ने दूसरी बार नहीं लगने दिया कलंग, यूएसए को शिकस्त देकर बुझाई बदले की आग

करियर में 97 शतक

इयान बेल के ओवरऑल क्रिकेट करियर की बात करें तो उनके नाम 101 शतक दर्ज हैं. उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 312 मैच की 524 पारियों में 57 शतक ठोके. वहीं, लिस्ट ए में 318 मैच में 11 हजार से ज्यादा रन और 13 शतक दर्ज हैं. 2020 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद से उनके पास कोचिंग का बहुत अनुभव है, उन्होंने इंग्लैंड लायंस और अंडर-19 सेटअप के साथ काम किया है. उन्होंने 2024 में इंग्लैंड दौरे के दौरान श्रीलंकाई टेस्ट टीम के साथ बैटिंग कोच के तौर पर भी काम किया था.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Delhi Capitals

Trending news

हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
New AI Rule
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
Punjab
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
om birla
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
Who is Malegaon New Mayor
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त
Humayun Kabir
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त