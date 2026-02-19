5 छक्के... 7 चौके और 95 रन, इब्राहिम जादरान ने टी20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले अफगान बल्लेबाज

इब्राहिम जादरान ने गुरुवार 19 फरवरी को कनाडा के खिलाफ ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने चौथे ग्रुप D मैच में अफगानिस्तान के लिए पारी की शुरुआत की और 95 रन बनाकर नाबाद रहे. चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में दिलप्रीत बाजवा की कप्तानी वाली टीम के खिलाफ क्रीज पर रहने के दौरान, इब्राहिम जादरान ने 56 गेंदों का सामना किया और 7 चौके और 5 छक्के लगाए.
इब्राहिम जादरान ने गुरुवार 19 फरवरी को कनाडा के खिलाफ ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने चौथे ग्रुप D मैच में अफगानिस्तान के लिए पारी की शुरुआत की और 95 रन बनाकर नाबाद रहे. चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में दिलप्रीत बाजवा की कप्तानी वाली टीम के खिलाफ क्रीज पर रहने के दौरान, इब्राहिम जादरान ने 56 गेंदों का सामना किया और 7 चौके और 5 छक्के लगाए. बल्ले से इब्राहिम जादरान के शानदार प्रदर्शन की मदद से अफगानिस्तान ने 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर कुल 200 रन बनाए.
इब्राहिम जादरान ने टी20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास
इब्राहिम जादरान गुरुवार को 95 रन की पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप मैच में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले अफगानिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं. पिछला रिकॉर्ड रहमानुल्लाह गुरबाज के नाम था. रहमानुल्लाह गुरबाज ने 11 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान के लिए 42 गेंदों पर 84 रन की पारी खेली थी. इब्राहिम जादरान के पास गुरुवार को ICC टी20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले पहले अफगान क्रिकेटर बनने का मौका था, लेकिन वह सिर्फ पांच रन से चूक गए.
अफगानिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप मैच में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
1. इब्राहिम जादरान - 95* रन कनाडा (चेन्नई) 2026
2. रहमानुल्लाह गुरबाज - 84 रन साउथ अफ्रीका (अहमदाबाद) 2026
3. रहमानुल्लाह गुरबाज - 80 रन न्यूजीलैंड (प्रोविडेंस) 2024
4. रहमानुल्लाह गुरबाज - 76 रन युगांडा (प्रोविडेंस) 2024
5. नजीबुल्लाह जादरान - 73 रन न्यूजीलैंड (अबू धाबी) 2021
इब्राहिम जादरान के रिकॉर्ड्स
इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान के इकलौते क्रिकेटर हैं, जिन्होंने ICC मेन्स ODI वर्ल्ड कप मैच में सेंचुरी बनाई है. उन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह कामयाबी हासिल की. 7 नवंबर 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए ऑस्ट्रेलिया-अफगानिस्तान ODI वर्ल्ड कप 2023 मैच के दौरान, इब्राहिम जादरान ने 143 गेंदों पर 129 रन बनाए. लेकिन बल्ले से उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद, अफगानिस्तान को उस मैच में पैट कमिंस की लीडरशिप वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम से हार का सामना करना पड़ा. इब्राहिम जादरान के नाम ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी है. 26 फरवरी 2025 को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में इंग्लैंड-अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी मैच के दौरान, इब्राहिम जादरान ने 146 गेंदों पर 177 रन बनाए थे.