12 चौके.. 6 छक्के और 177 रन, बेरहम बल्लेबाज की सालभर बाद तूफानी वापसी, गेंदबाजों की छाती पर किया तांडव

Ibrahim Zadran Century: 12 चौके.. 6 छक्के और 177 रन, यह पारी भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका जैसी किसी खतरनाक टीम के बल्लेबाज ने नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के एक युवा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज ने खेली है. चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडयम में खेला गया, जिसमें 23 साल के एक अफगानिस्तानी ओपनर ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टूर्नामेंट इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेल डाली. इसके दम पर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 325 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. हैरानी की बात यह है कि यह बल्लेबाज इस मैच से पहले 7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर था और सालभर बाद वनडे मैच खेला.

चौके-छक्के ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ ओपनिंग करने उतरे इब्राहिम जादरान ने लाहौर में अद्भुत बैटिंग का प्रदर्शन किया. अफगानिस्तान के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे लेकिन यह युवा ओपनर तो कुछ और ही ठान कर आया था. इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए जादरान ने पहले शतक पूरा किया. वह यहीं नहीं रुके, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड के बेन डकेट के नाम दर्ज हुआ था. जादरान पारी के आखिरी ओवर में आउट हुए. आउट होने से पहले वह 177 रन जोड़ चुके थे. उनकी इस पारी में 12 चौके और 6 छक्के शामिल रहे.

सालभर बाद खेला वनडे मैच

इनिंग्स ब्रेक में जादरान ने बताया कि वह 7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और सालभर बाद वनडे मैच खेलने उतरे. उन्होंने कहा कि वापसी कभी भी आसान नहीं होती है. इस अफगानी बैटर ने कहा, 'इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करना आसान नहीं है. मैं 7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आया हूं, लेकिन मैंने पिछले 1 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेला था. मुझसे उम्मीदें थीं और मैंने अच्छा खेला.'

जादरान की पारी से रिकॉर्ड बुक तहस-नहस

पाकिस्तान में सबसे बड़ी पारी (वनडे में)

188* गैरी किर्त्सन vs यूएई, रावलपिंडी 1996

181 विव रिचर्ड्स vs श्रीलंका, कराची 1987

180* फखर जमान vs न्यूजीलैंड, रावलपिंडी 2023

177 इब्राहिम जादरान vs इंग्लैंड, लाहौर 2025

165 बेन डकेट vs ऑस्ट्रेलिया, लाहौर 2025

161 एंड्रयू हडसन vs नेट, रावलपिंडी 1996

अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़े स्कोर

177*इब्राहिम जादरान vs इंग्लैंड, लाहौर 2025

162 इब्राहिम जादरान vs श्रीलंका, पल्लेकेले 2022

151 रहमानुल्लाह गुरबाज़ vs पाकिस्तान, हंबनटोटा 2023

149*अज़मतुल्लाह उमरज़ई vs श्रीलंका, पल्लेकेले 2024

145 रहमानुल्लाह गुरबाज़ vs बांग्लादेश, चटोग्राम 2023

चैंपियंस में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

177 इब्राहिम जादरान 100 vs इंग्लैंड, लाहौर 2025

165 बेन डकेट vs ऑस्ट्रेलिया, लाहौर 2025

145*नाथन एस्टल vs यूएसए, द ओवल 2004

145 एंडी फ्लावर vs भारत, कोलंबो आरपीएस 2002

141*सौरव गांगुली vs दक्षिण अफ्रीका, नैरोबी 2000

141 सचिन तेंदुलकर vs ऑस्ट्रेलिया, ढाका 1998

141 ग्रीम स्मिथ vs इंग्लैंड, सेंचुरियन 2009

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में यह किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया 10वां शतक है. टूर्नामेंट के एक सीजन में 2002 और 2017 के साथ संयुक्त रूप से सबसे अधिक. पाकिस्तान एकमात्र ऐसी टीम है, जिसका कोई भी बल्लेबाज मौजूदा टूर्नामेंट में सेंचुरी नहीं बना पाया है.

ICC वनडे इवेंट में अफगानिस्तान के लिए शतक लगाने वाले बल्लेबाज

इब्राहिम जादरान 129* vs ऑस्ट्रेलिया, वानखेड़े वर्ल्ड कप 2023

इब्राहिम जादरान 177 vs इंग्लैंड, लाहौर चैंपियंस ट्रॉफी 2025