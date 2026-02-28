Advertisement
क्रिकेट पर भी अमेरिका-इजरायल-ईरान विवाद का असर? आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के बीच जारी किया बयान

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) मध्य पूर्व में बन रहे हालात पर लगातार नजर रखे हुए है. आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 से जुड़े सभी हितधारकों की यात्रा, व्यवस्थाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक आपातकालीन योजनाएँ लागू कर दी गई हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 28, 2026, 10:13 PM IST
Image credit- X/Jai shah
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) मध्य पूर्व में बन रहे हालात पर लगातार नजर रखे हुए है. आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 से जुड़े सभी हितधारकों की यात्रा, व्यवस्थाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक आपातकालीन योजनाएँ लागू कर दी गई हैं. यह टूर्नामेंट इस समय भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है.हालांकि मध्य पूर्व में जारी संकट का टूर्नामेंट के आयोजन पर अभी तक कोई सीधा असर नहीं पड़ा है, फिर भी आईसीसी ने माना है कि खिलाड़ी, टीम प्रबंधन, मैच अधिकारी, प्रसारण दल और आयोजन से जुड़े कई कर्मचारी खाड़ी देशों के प्रमुख हवाई अड्डों, खासकर दुबई (डीएक्सबी), पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं. 

सुरक्षा पर खास ध्यान

ये हवाई अड्डे टूर्नामेंट की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद अपने-अपने देशों की वापसी के लिए अहम पारगमन केंद्र के रूप में काम करते हैं.अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रवक्ता ने कहा, “हमारे टूर्नामेंट से जुड़े हर व्यक्ति की सुरक्षा और कुशलता हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हमने अपनी यात्रा, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा से जुड़ी टीमों को पहले ही अलर्ट पर रख दिया है. हमारी कोशिश है कि सभी हितधारक कम से कम परेशानी के साथ सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें.

नियमों का पालन

साथ ही हम उन प्रशंसकों से भी अपील करते हैं जिन्होंने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए यात्रा की है या करने वाले हैं, वे जारी दिशा-निर्देशों पर नजर बनाए रखें, उनका पालन करें और किसी भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा से पहले सभी जरूरी पहलुओं पर ध्यान दें.”

फिलहाल उठाए गए कदम

आईसीसी की यात्रा और लॉजिस्टिक्स टीम बड़ी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के संपर्क में है और यूरोप, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के हवाई केंद्रों के जरिए वैकल्पिक उड़ान मार्ग तलाशे जा रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके.आईसीसी के सुरक्षा सलाहकार संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और स्थिति में बदलाव होने पर तुरंत दिशा-निर्देश जारी करेंगे.इसके अलावा एक विशेष आईसीसी यात्रा सहायता डेस्क भी शुरू कर दी गई है, जो संबंधित लोगों की मदद के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है.आईसीसी ने स्पष्ट किया है कि हालात के अनुसार समय-समय पर अपडेट जारी किए जाते रहेंगे और वह टूर्नामेंट के सुरक्षित और सफल समापन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

