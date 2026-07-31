Add Zee Business As A Preferred Source
App

3 देश और 12 शहर... ICC ने किया वर्ल्ड कप 2027 के लिए वेन्यू का ऐलान, 24 साल का इंतजार खत्म

वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं. आईसीसी ने शुक्रवार को मेगा टूर्नामेंट के लिए वेन्यू का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. 24 साल बाद अफ्रीका में क्रिकेट का ये त्यौहार रंगारंग अंदाज में आयोजित होगा. आईसीसी ने उन 12 शहरों के नामों का ऐलान किया, जहां वर्ल्ड कप के मुकाबले होंगे.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 31, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:06 AM IST
3 देश और 12 शहर... ICC ने किया वर्ल्ड कप 2027 के लिए वेन्यू का ऐलान, 24 साल का इंतजार खत्म

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
31 July LIVE Updates: आज संसद में कैबिनेट की अहम बैठक, ITR फाइलिंग का आखिरी दिन, Final में उतरेंगे नीरज चोपड़ा
Today News11 min ago
2
crude oil16 min ago
3
rashifal by ajay bhambi24 min ago
4
ODI World Cup 202728 min ago
5
Maharashtra29 min ago