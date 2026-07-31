3 देश और 12 शहर... ICC ने किया वर्ल्ड कप 2027 के लिए वेन्यू का ऐलान, 24 साल का इंतजार खत्म

वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं. आईसीसी ने शुक्रवार को मेगा टूर्नामेंट के लिए वेन्यू का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. 24 साल बाद अफ्रीका में क्रिकेट का ये त्यौहार रंगारंग अंदाज में आयोजित होगा. आईसीसी ने उन 12 शहरों के नामों का ऐलान किया है, जहां वर्ल्ड कप के मुकाबले होंगे. वर्ल्ड कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे. वेन्यू का ऐलान जोहान्सबर्ग में आईसीसी के 'थ्री नेशंस, वन हार्टबीट' इवेंट के दौरान की गई. यहां आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने बताया कि साउथ अफ्रीका के लिए ये वर्ल्ड कप कितना खास होने वाला है.