3 देश और 12 शहर... ICC ने किया वर्ल्ड कप 2027 के लिए वेन्यू का ऐलान, 24 साल का इंतजार खत्म

वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं. आईसीसी ने शुक्रवार को मेगा टूर्नामेंट के लिए वेन्यू का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. 24 साल बाद अफ्रीका में क्रिकेट का ये त्यौहार रंगारंग अंदाज में आयोजित होगा. आईसीसी ने उन 12 शहरों के नामों का ऐलान किया है, जहां वर्ल्ड कप के मुकाबले होंगे. वर्ल्ड कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे. वेन्यू का ऐलान जोहान्सबर्ग में आईसीसी के 'थ्री नेशंस, वन हार्टबीट' इवेंट के दौरान की गई. यहां आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने बताया कि साउथ अफ्रीका के लिए ये वर्ल्ड कप कितना खास होने वाला है.
वर्ल्ड कप के 14वें सीजन में 57 मैच होंगे और 14 टीमें हिस्सा लेंगी. इसके लिए दक्षिण अफ्रीका के आठ शहर चुने गए हैं. वहीं, जिम्बाब्वे के तीन शहर और नामीबिया की राजधानी विंडहोक को होस्ट वेन्यू के तौर पर चुना गया है. 2003 के बाद अफ्रीका में होने वाला पहला मेन्स ODI वर्ल्ड कप होगा. 2003 में टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने मेजबानी की थी.
जय शाह ने ऐलान करते हुए कहा, "यह ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की राह में एक रोमांचक मील का पत्थर है. होस्ट शहरों और टूर्नामेंट ब्रांड का अनावरण एक ऐसे सफर की शुरुआत का संकेत है जो दुनिया भर के फैंस को एकजुट करेगा और हमारे खेल के सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स में से एक के लिए उत्साह पैदा करेगा."
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साउथ अफ्रीका का 24 साल का इंतजार खत्म हुआ. इसपर जय शाह ने कहा, "24 साल बाद इस वर्ल्ड कप की अफ्रीका में वापसी क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है. हमें भरोसा है कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया एक यादगार इवेंट आयोजित करेंगे. यहां के लोगों का अपनापन, जुनून और समृद्ध विविधता दिखेगी, जो इस क्षेत्र को सच में अनोखा बनाती है."