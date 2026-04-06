IPL 2026 के बीच संजू-बुमराह के लिए खुशखबरी, ICC ने इस खास अवॉर्ड के लिए किया नॉमिनेट, 3 खिलाड़ियों में है कांटे की टक्कर

IPL 2026 की धूम के बीच ICC की तरफ से संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह के लिए गुड न्यूज़ मिली है. 6 अप्रैल की दोपहर को क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था ICC ने मार्च 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के नॉमिनी चुन लिए हैं. इस बार मेंस कैटेगरी में कुल तीन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें भारत के स्टार ओपनर संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम है. तीसरे नॉमिनी के तौर पर साउथ अफ्रीका के उभरते सितारे विकेटकीपर बल्लेबाज कॉनर ईस्टरह्यूजेन को रखा गया है.

टीम इंडिया के मैच विनर जसप्रीत बुमराह और सैमसन को उनके T20 वर्ल्ड कप 2026 में किए प्रदर्शन के आधार पर मार्च मंथ के लिए आईसीसी ने नॉमिनेट किया है, जबकि साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में किए प्रदर्शन की बदौलत इस लिस्ट में जगह दी गई है. आइए जानते हैं इन खिलाड़ियों ने क्या किया था और किसका पलड़ा भारी है.

1. संजू सैमसन

संजू सैमसन ने T20 विश्व कप 2026 में कमाल किया था. वो टीम इंडिया की जीत के हीरो थे. उनके प्रदर्शन के दम पर टीम ने लगातार दूसरा खिताब जीतकर इतिहास रचा था. संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 के करो या मरो वाले मैच में नाबाद 97, फिर सेमीफाइनल में 89 रनों की उम्दा पारी और फाइनल में भी 89 रन ठोके थे.

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संजू सैमसन T20 विश्व कप 2026 के लिए शुरुआत में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो संजू ने उसका पूरा फायदा उठाया था. आखिरी तीन मैचों में उन्होंने 199.27 की स्ट्राइक रेट से 275 रन जड़े थे. खास बात ये थी कि वो बैक-टू-बैक प्लेयर ऑफ द मैच भी बने. इस प्रदर्शन के दम पर ही उन्होंने ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में छलांग लगाकर टॉप 20 में एंट्री मारी थी.

2. जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह ने भी T20 विश्व कप 2026 में कमाल किया था. उन्होंने भारत को अपने घर में खिताब दिलाने में अहम रोल अदा किया था. बुमराह ने 8 मैचों में 12.42 की औसत से सबसे ज्यादा 14 विकेट चटकाए थे और वो T20 विश्व कप 2026 के सबसे सफल गेंदबाज बने थे. उनका बेस्ट प्रदर्शन 15 रन देकर 4 विकेट था. बुमराह ने 6.21 की इकॉनमी से गेंदबाजी की थी. फाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 ओवरों में 15 रन देकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था.

3. कॉनर ईस्टरह्यूजेन

तीसरा नाम साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज कॉनर ईस्टरह्यूजेन का है, जो फैंस के लिए नया नाम हैं. उन्होंने 2026 में ही अफ्रीका के लिए डेब्यू किया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई T20 सीरीज के 5 मैचों में उन्हें मौका मिला. इस दौरान इस खिलाड़ी ने अफ्रीका के लिए ओपन करते हुए 5 मैचों में 145.98 की स्ट्राइक रेट के साथ 200 रन बनाए थे, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे थे.

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