हारिस पर 2 मैच का बैन.. सूर्या पर भी जुर्माना, IND-PAK मैच की सजाओं का ICC ने किया ऐलान

IND vs PAK: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबलों में रोमांच के साथ खूब कंट्रोवर्सी देखने को मिली. कभी सूर्या के हैंड शेक, कभी हारिस रऊफ के इशारों तो अंत में ट्रॉफी पर बवाल देखने को मिला. अब महीनेभर बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स की सजाओं का ऐलान कर दिया है.

 

Nov 04, 2025, 08:51 PM IST
स्काई पर 30 परसेंट का जुर्माना

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर मैच फीस का 30 परसेंट जुर्माना लगाया गया है और साथ ही दो डिमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं. वहीं, पाकिस्तान के गेंदबाज रऊफ को दो गलतियों का दोषी पाया गया है, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड किया गया है. सूर्यकुमार यादव को ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जो ऐसे बर्ताव से जुड़ा है जिससे खेल की बदनामी होती है. 

साहिबजादा फरहान को मिली चेतावनी

पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ फिफ्टी ठोकने पर गन शॉट सेलीब्रेशन किया था. उन्हें भी ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 के तहत दोषी पाया गया, जिससे खेल की बदनामी होती है. हालांकि, उन्हें एक ऑफिशियल वॉर्निंग दी गई, साथ ही एक डेमिरेट पॉइंट भी मिला. हारिस रऊफ को 2 मैच का सस्पेंशन ही नहीं बल्कि मैच फीस का 30 परसेंट जुर्माना लगाया गया, जिसके कारण उन्हें दो डिमेरिट पॉइंट मिले.

अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेलेंगे रऊफ

आईसीसी के बयान में रऊफ को लेकर लिखा गया, 'रऊफ को 24 महीने की अवधि में कुल चार डिमेरिट पॉइंट हो गए हैं, जिसके कारण ICC के डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क के तहत उन्हें दो सस्पेंशन पॉइंट मिले हैं. कोड के अनुसार, रऊफ को इसलिए 4 और 6 नवंबर 2025 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान के ODI मैचों से सस्पेंड कर दिया गया है.'

बुमराह को भी वॉर्निंग

आईसीसी की तरफ से बुमराह को भी वॉर्निंग मिली है. बयान में लिखा गया, 'जसप्रीत बुमराह (भारत) ने आर्टिकल 2.21 के तहत खेल को बदनाम करने वाले बर्ताव के आरोप को मान लिया और उन्हें ऑफिशियल वॉर्निंग की सज़ा दी गई, जिससे उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट मिला. क्योंकि उन्होंने सजा मान ली थी, इसलिए किसी फॉर्मल हियरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी.'

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

IND vs Pak

