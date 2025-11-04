हारिस पर 2 मैच का बैन.. सूर्या पर भी जुर्माना, IND-PAK मैच की सजाओं का ICC ने किया ऐलान

IND vs PAK: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबलों में रोमांच के साथ खूब कंट्रोवर्सी देखने को मिली. कभी सूर्या के हैंड शेक, कभी हारिस रऊफ के इशारों तो अंत में ट्रॉफी पर बवाल देखने को मिला. अब महीनेभर बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स की सजाओं का ऐलान कर दिया है. हारिस रऊफ पर भारत के खिलाफ मैचों में अपने इशारों के लिए दो मैचों का बैन लगाया गया है. वहीं, टीम इंडिया के कप्तान सूर्या पर भी जुर्माना लगाया गया है.

स्काई पर 30 परसेंट का जुर्माना

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर मैच फीस का 30 परसेंट जुर्माना लगाया गया है और साथ ही दो डिमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं. वहीं, पाकिस्तान के गेंदबाज रऊफ को दो गलतियों का दोषी पाया गया है, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड किया गया है. सूर्यकुमार यादव को ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जो ऐसे बर्ताव से जुड़ा है जिससे खेल की बदनामी होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

साहिबजादा फरहान को मिली चेतावनी

पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ फिफ्टी ठोकने पर गन शॉट सेलीब्रेशन किया था. उन्हें भी ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 के तहत दोषी पाया गया, जिससे खेल की बदनामी होती है. हालांकि, उन्हें एक ऑफिशियल वॉर्निंग दी गई, साथ ही एक डेमिरेट पॉइंट भी मिला. हारिस रऊफ को 2 मैच का सस्पेंशन ही नहीं बल्कि मैच फीस का 30 परसेंट जुर्माना लगाया गया, जिसके कारण उन्हें दो डिमेरिट पॉइंट मिले.

अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेलेंगे रऊफ

आईसीसी के बयान में रऊफ को लेकर लिखा गया, 'रऊफ को 24 महीने की अवधि में कुल चार डिमेरिट पॉइंट हो गए हैं, जिसके कारण ICC के डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क के तहत उन्हें दो सस्पेंशन पॉइंट मिले हैं. कोड के अनुसार, रऊफ को इसलिए 4 और 6 नवंबर 2025 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान के ODI मैचों से सस्पेंड कर दिया गया है.'

ये भी पढ़ें.. VIDEO: बीच मैच के बीच अनहोनी... कोच की मौत से दहला स्टेडियम, मुकाबला रुका और मची चीख-पुकार

बुमराह को भी वॉर्निंग

आईसीसी की तरफ से बुमराह को भी वॉर्निंग मिली है. बयान में लिखा गया, 'जसप्रीत बुमराह (भारत) ने आर्टिकल 2.21 के तहत खेल को बदनाम करने वाले बर्ताव के आरोप को मान लिया और उन्हें ऑफिशियल वॉर्निंग की सज़ा दी गई, जिससे उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट मिला. क्योंकि उन्होंने सजा मान ली थी, इसलिए किसी फॉर्मल हियरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी.'