14 तारीख को होगा IND vs PAK का महामुकाबला, टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC बड़ा ऐलान, नोट कर लें शेड्यूल

India vs Pakistan: हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को महाजंग देखने को मिली थी. फैंस के लिए ये मुकाबला पैसा वसूल साबित हुआ था. फिलहाल दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबलों में सेमीफाइनल के लिए जद्दोजहत कर रही हैं. इस बीच आईसीसी ने नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. टीम इंडिया की पाकिस्तान पर जीत हुए 10 दिन ही बीते हैं, मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान की टक्कर होगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है. लेकिन महिला टी20 वर्ल्ड कप में 3 महीने बाद दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी.

आईसीसी ने जारी किया शेड्यूल

भारतीय महिला टीम ने पिछले साल के अंत में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था. अब हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी हुई है. हाल ही में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में घर में रौंदकर इतिहास रचा था. महिला टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 12 जून को होगा जबकि टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा.

कब होगा IND-PAK मैच?

भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. मेंस टी20 वर्ल्ड कप में मैदान खचाखच भरा नजर आया था. अब महिला टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान की जंग की तैयारियों में फैंस जुट जाएंगे. 14 जून को दोनों टीमें एजबेस्टन के मैदान में खेलने उतरेंगी. महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी इंग्लैंड कर रहा है.

देखें पूरा शेड्यूल