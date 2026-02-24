14 तारीख को होगा IND vs PAK का महामुकाबला, टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC बड़ा ऐलान, नोट कर लें शेड्यूल

हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को महाजंग देखने को मिली थी. टीम इंडिया की पाकिस्तान पर जीत हुए 10 दिन ही बीते हैं और आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच नए हाई वोल्टेज मुकाबले का शेड्यूल जारी कर दिया है.
India vs Pakistan: हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को महाजंग देखने को मिली थी. फैंस के लिए ये मुकाबला पैसा वसूल साबित हुआ था. फिलहाल दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबलों में सेमीफाइनल के लिए जद्दोजहत कर रही हैं. इस बीच आईसीसी ने नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. टीम इंडिया की पाकिस्तान पर जीत हुए 10 दिन ही बीते हैं, मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान की टक्कर होगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है. लेकिन महिला टी20 वर्ल्ड कप में 3 महीने बाद दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी.
आईसीसी ने जारी किया शेड्यूल
भारतीय महिला टीम ने पिछले साल के अंत में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था. अब हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी हुई है. हाल ही में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में घर में रौंदकर इतिहास रचा था. महिला टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 12 जून को होगा जबकि टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा.
कब होगा IND-PAK मैच?
भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. मेंस टी20 वर्ल्ड कप में मैदान खचाखच भरा नजर आया था. अब महिला टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान की जंग की तैयारियों में फैंस जुट जाएंगे. 14 जून को दोनों टीमें एजबेस्टन के मैदान में खेलने उतरेंगी. महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी इंग्लैंड कर रहा है.
देखें पूरा शेड्यूल
|तारीख
|मुकाबला
|स्थान (Venue)
|शुक्रवार, 12 जून
|इंग्लैंड बनाम श्रीलंका
|एजबेस्टन (Edgbaston)
|शनिवार, 13 जून
|स्कॉटलैंड बनाम आयरलैंड
|ओल्ड ट्रैफर्ड (Old Trafford)
|शनिवार, 13 जून
|ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका
|ओल्ड ट्रैफर्ड (Old Trafford)
|शनिवार, 13 जून
|वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड
|हैम्पशायर (Hampshire)
|रविवार, 14 जून
|बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड
|एजबेस्टन (Edgbaston)
|रविवार, 14 जून
|भारत बनाम पाकिस्तान
|एजबेस्टन (Edgbaston)
|मंगलवार, 16 जून
|न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका
|हैम्पशायर (Hampshire)
|मंगलवार, 16 जून
|इंग्लैंड बनाम आयरलैंड
|हैम्पशायर (Hampshire)
|बुधवार, 17 जून
|दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान
|एजबेस्टन (Edgbaston)
|बुधवार, 17 जून
|ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश
|हेडिंग्ले (Headingley)
|बुधवार, 17 जून
|भारत बनाम नीदरलैंड
|हेडिंग्ले (Headingley)
|गुरुवार, 18 जून
|वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड
|हेडिंग्ले (Headingley)
|शुक्रवार, 19 जून
|न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड
|हैम्पशायर (Hampshire)
|शनिवार, 20 जून
|इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड
|हेडिंग्ले (Headingley)
|शनिवार, 20 जून
|ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड
|हैम्पशायर (Hampshire)
|शनिवार, 20 जून
|पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश
|हैम्पशायर (Hampshire)
|रविवार, 21 जून
|वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका
|ब्रिस्टल (Bristol)
|रविवार, 21 जून
|दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत
|ओल्ड ट्रैफर्ड (Old Trafford)
|मंगलवार, 23 जून
|न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड
|ब्रिस्टल (Bristol)
|मंगलवार, 23 जून
|श्रीलंका बनाम आयरलैंड
|ब्रिस्टल (Bristol)
|मंगलवार, 23 जून
|ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान
|हेडिंग्ले (Headingley)
|बुधवार, 24 जून
|इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज
|लॉर्ड्स (Lord's)
|गुरुवार, 25 जून
|दक्षिण अफ्रीका बनाम नीदरलैंड
|ब्रिस्टल (Bristol)
|गुरुवार, 25 जून
|भारत बनाम बांग्लादेश
|ओल्ड ट्रैफर्ड (Old Trafford)
|शुक्रवार, 26 जून
|श्रीलंका बनाम स्कॉटलैंड
|ओल्ड ट्रैफर्ड (Old Trafford)
|शनिवार, 27 जून
|पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड
|ब्रिस्टल (Bristol)
|शनिवार, 27 जून
|वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड
|ब्रिस्टल (Bristol)
|शनिवार, 27 जून
|इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड
|द ओवल (The Oval)
|रविवार, 28 जून
|दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश
|लॉर्ड्स (Lord's)
|रविवार, 28 जून
|ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत
|लॉर्ड्स (Lord's)
|मंगलवार, 30 जून
|सेमीफाइनल 1
|द ओवल (The Oval)
|गुरुवार, 02 जुलाई
|सेमीफाइनल 2
|द ओवल (The Oval)
|रविवार, 05 जुलाई
|फाइनल
|लॉर्ड्स (Lord's)