टी20 वर्ल्ड कप में धनवर्षा, 82 करोड़ की रिकॉर्ड इनामी राशि और 12 टीमों का घमासान, जानें कब भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान

Womens T20 World Cup 2026​ Prize Money: आगामी महिला टी20 विश्व कप के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने 82 करोड़ रुपये (8,764,615 अमेरिकी डॉलर) के रिकॉर्ड इनामी राशि की घोषणा की है. यह 12 टीमों का टूर्नामेंट जून-जुलाई 2026 में इंग्लैंड में खेला जाएगा. यह पुरस्कार राशि 2024 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में खेले गए पिछले संस्करण की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है. पिछले टूर्नामेंट में 10 टीमें शामिल थीं, लेकिन इस बार दो और टीमें इस महाकुंभ का हिस्सा बनेंगी.

2026 विश्व कप का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई तक सात अलग-अलग स्थानों पर किया जाएगा, जिसका फाइनल लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना तय है. 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए पुरस्कार राशि लगभग 74 करोड़ रुपये (7,958,077 अमेरिकी डॉलर) थी. आयोजकों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की कि अब यह बढ़कर लगभग 82 करोड़ रुपये हो गई है.

विजेताओं को क्या मिलेगा?

इस टूर्नामेंट के विजेताओं को लगभग 21.8 करोड़ रुपये (2,340,000 अमेरिकी डॉलर) की मोटी रकम मिलेगी, जबकि उपविजेता टीम को लगभग 10 करोड़ रुपये (1,170,000 अमेरिकी डॉलर) दिए जाएंगे. सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों को 6.29 करोड़ रुपये (675,000 अमेरिकी डॉलर) प्रत्येक मिलेंगे. ग्रुप चरण में हर एक जीत पर टीमों को 29 लाख रुपये (31,154 अमेरिकी डॉलर) की कमाई होगी.

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क्या हर टीम की कमाई पक्की है?

आईसीसी ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी 12 टीमें खाली हाथ नहीं लौटेंगी. प्रत्येक प्रतिभागी टीम को कम से कम 2.06 करोड़ रुपये (247,500 अमेरिकी डॉलर) की न्यूनतम पुरस्कार राशि मिलना सुनिश्चित है.

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ग्रुप और टीमों का समीकरण क्या है?

टूर्नामेंट का आगाज 12 जून को बर्मिंघम के एजबेस्टन में मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मैच से होगा. सभी 12 टीमों को दो समूहों (छह-छह टीम) में बांटा गया है. ग्रुप A में भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और नीदरलैंड को जगह मिली है. वहीं ग्रुप B में मेजबान इंग्लैंड के साथ श्रीलंका, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और आयरलैंड शामिल हैं.

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भारत-पाक की भिड़ंत कब होगी?

दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें भारत और पाकिस्तान के हाई-वोल्टेज मुकाबले पर टिकी होंगी. भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी. यह मैच बर्मिंघम के प्रसिद्ध एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा.