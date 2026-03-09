ICC ने चुनी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की बेस्ट टीम, सिर्फ 4 भारतीयों को मिला मौका, बड़े स्टार का काट दिया पत्ता

T20 World Cup 2026: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप की 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' की घोषणा कर दी है. इस टीम में सिर्फ चार भारतीय खिलाड़ियों को मौका मिला है, जबकि टीम इंडिया के ही एक बड़े स्टार का पत्ता काट दिया गया है. भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव ICC की इस 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' का हिस्सा नहीं बन पाए हैं.

ICC ने चुनी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की बेस्ट टीम

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप के सबसे अच्छे खिलाड़ियों को इनाम दिया और हमेशा की तरह फाइनल के एक दिन बाद टीम ऑफ द टूर्नामेंट जारी की. चार भारतीयों ने ICC की इस 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' में जगह बनाई है, जिसमें सूर्यकुमार यादव शामिल नहीं हैं. ICC ने सोमवार को जो टीम अनाउंस की, उसकी कप्तानी साउथ अफ्रीका के एडेन मार्करम को मिली है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

बड़े स्टार का काट दिया पत्ता

ICC की इस 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' को इयान बिशप, नैटली जर्मनोस, इयोन मॉर्गन (ब्रॉडकास्टर), गौरव सक्सेना (ICC रिप्रेजेंटेटिव) और रेक्स क्लेमेंटाइन (स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट) ने क्यूरेट किया है. सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर अच्छा काम तो किया, लेकिन USA के खिलाफ पहले मैच में जबरदस्त पारी के बाद वह बल्ले से फीके साबित हुए. सूर्यकुमार यादव ने USA के खिलाफ नाबाद 84 रन बनाकर भारत को हार से बचाया, लेकिन उसके बाद वह वैसा कमाल नहीं कर पाए. टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में सूर्यकुमार ने 84*, 12, 32, 34, 18, 33, 18, 11, और 0 की पारियां खेली थी.

सिर्फ 4 भारतीयों को मिला मौका

ICC टी20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह आदि भारतीय क्रिकेटरों के नाम शामिल हैं. भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने में संजू सैमसन का अहम योगदान रहा, जिन्होंने टूर्नामेंट के अंतिम तीन मुकाबलों में 97*, 89 और 89 रन की पारी खेली. संजू सैमसन ने इस टूर्नामेंट में 80.25 की औसत के साथ 321 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया. बता दें कि भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. भारत ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा दिया.

ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट

1. साहिबजादा फरहान, 2. संजू सैमसन (विकेटकीपर), 3. ईशान किशन, 4. एडेन मार्करम (कप्तान), 5. हार्दिक पांड्या, 6. विल जैक्स, 7. जेसन होल्डर, 8. जसप्रीत बुमराह, 9. लुंगी एनगिडी, 10. आदिल राशिद, 11. ब्लेसिंग मुजरबानी.

12वें खिलाड़ी: शैडली वैन शल्कविक.