ICC Awards 2019: दीपक चाहर की बेस्ट बॉलिंग को अवॉर्ड, जानें किस मैच में किया कमाल

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट भले ही ना जीत पाई हो, लेकिन उसका प्रदर्शन सराहनीय रहा. भारतीय क्रिकेटरों के इन्हीं प्रदर्शनों को अब आईसीसी (ICC) ने सम्मानित किया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2019 के अपने अवॉर्ड्स (ICC Awards) की घोषणा कर दी है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) वनडे के बेस्ट प्लेयर चुने गए, तो टी20 में दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने बाजी मारी. चाहर इस समय चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर हैं.

दीपक चाहर ने नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मुकाबले में सात रन देकर छह विकेट झटके थे. उन्होंने इस मैच में हैट्रिक भी ली थी. दीपक चाहर के इसी परफार्मेंस को 2019 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना गया है. आईसीसी ने इसके लिए दीपक चाहर को बेस्ट मेंस परफॉर्मेंस इन 2019 (ICC`s Best Men`s T20I performance in 2019) से नवाजा है.

दीपक चाहर का बॉलिंग स्पेल (6/7) टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है. इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के अजंथा मेंडिस (6/8) के नाम था. मेंडिस ने 2012 में जिम्बाब्वे के खिलाफ आठ रन देकर छह विकेट झटके थे. चाहर ने मेंडिस से यह रिकॉर्ड छीन लिया है.



Deepak Chahar's 6/7 against Bangladesh in November are the best figures in the history of men's T20I cricket.

That spell is the T20I Performance of the Year.#ICCAwards pic.twitter.com/QJoXY3OuyQ

— ICC (@ICC) January 15, 2020