ICC Awards of Decades: MS Dhoni बने टी20 और वनडे टीम के कप्तान, टीम में Virat और Rohit को मिली जगह

नई दिल्ली: भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने इसी साल 15 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया को दो-दो वर्ल्ड कप हासिल किए हैं और उनकी काबिलियत को आईसीसी ने सम्मानित किया है.

भारत को 28 साल बाद वनडे विश्व कप दिलाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को आईसीसी ने इस दशक की अपनी 50 ओवरों की टीम का कप्तान नियुक्त किया है. इस टीम में धोनी के अलावा दो और भारतीय हैं. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) को इस टीम में जगह दी गई है.

ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर और मिशेल स्टार्क भी इस टीम में चुने गए हैं. बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स दो ऑलराउंडर इस टीम में हैं. दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर टीम के दूसरे स्पिनर हैं.

दक्षिण अफ्रीका से अब्राहम डिविलियर्स को भी टीम में जगह मिली है. न्यूजीलैंड से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बाउल्ट टीम में शामिल किए गए हैं.

