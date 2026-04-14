ICC Awards: संजू सैमसन ने जसप्रीत बुमराह को किया परास्त, आईपीएल के बीच जीत लिया आईसीसी का बड़ा अवॉर्ड

ICC Player of the Month Award : भारत के धाकड़ बल्लेबाज संजू सैमसन को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मार्च महीने का 'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' घोषित किया गया है. सैमसन ने इस अवॉर्ड की रेस में अपने साथी भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइजन को पछाड़ते हुए यह सम्मान अपने नाम किया. सैमसन ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को ट्रॉफी उठाने में मदद की.

इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए सैमसन ने कहा कि यह उनके क्रिकेट सफर का सबसे अविस्मरणीय हिस्सा है और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतना एक अद्भुत अहसास है. उन्होंने बताया कि टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप जीत में भूमिका निभाना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था. सैमसन ने अपनी टीम के साथियों और कोचिंग स्टाफ द्वारा दिखाए गए भरोसे और समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त किया. संजू सैमसन की इस जीत के साथ ही पिछले पांच महीनों में अलग-अलग देशों के खिलाड़ियों ने यह खिताब जीता है. इस सूची में दक्षिण अफ्रीका के साइमन हार्मर, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान शामिल हैं.

टूर्नामेंट में संजू की वापसी कैसे हुई?

टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में संजू भारतीय प्लेइंग इलेवन का नियमित हिस्सा नहीं थे, लेकिन सुपर 8 के 'करो या मरो' वाले मुकाबलों के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया. 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ 24 रनों की पारी से शुरुआत करने के बाद सैमसन ने गजब की लय पकड़ी और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. सैमसन 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ मात्र 3 रन से शतक लगाने से चूक गए थे. इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 89 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी मदद से भारत ने 253/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया और मुकाबला 7 रनों से जीता.

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फाइनल में सैमसन ने किया कमाल

अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में भी संजू का जादू बरकरार रहा. खिताबी मुकाबले में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रनों की एक और बेहतरीन पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 96 रनों से जीत दर्ज की. संजू टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए.

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सैमसन को पहली बार मिला यह अवॉर्ड

मार्च 2026 में खेले गए तीन महत्वपूर्ण टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सैमसन ने 137.50 की औसत और 199.27 की स्ट्राइक रेट से कुल 275 रन बनाए. इस प्रदर्शन के दम पर उन्हें लगातार 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार मिले और वे आईसीसी टी20 बैटिंग रैंकिंग में शीर्ष 25 (22वें स्थान) में पहुंच गए. यह पहला अवसर है जब सैमसन ने 'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' का सम्मान हासिल किया है.