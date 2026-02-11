'ICC पीछे हटा, PCB नहीं...', यू-टर्न के बाद फिर नौटंकी कर रहा पाकिस्तान, सरेआम बेइज्जती के बाद भी नहीं सुधरा

T20 World Cup Controversy IND vs PAK: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच को लेकर यू-टर्न ले चुका है. पहले मना करने के बाद उसने अब कह दिया है कि वह 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले मैच में मैदान पर उतरेगा. मामला पूरी तरह सुलझ चुका है और सबकी नजर इस महामुकाबले पर है. इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और उससे जुड़े लोगों का मुंह बंद नहीं हो रहा है. वे लगातार झूठ परोसते जा रहे हैं.

नजम सेठी का सनसनीखेज बयान

पीसीबी के पूर्व चेयरमैन नजम सेठी ने टी20 वर्ल्ड कप के विवाद में पाकिस्तान सरकार के हालिया यू-टर्न के बारे में एक चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल थी जिसने कदम पीछे खींचे, पाकिस्तान ने नहीं. नजम सेठी ने घटनाओं के होने के तरीके का एकदम अलग मतलब निकाला. इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "असल में आईसीसी ने एक कदम पीछे लिया है. मुझे लगता है कि आईसीसी ने थोड़ा पीछे हटने का फैसला किया है. बांग्लादेश को कुछ जगह दी है. यह पाकिस्तान का बहुत सोचा-समझा फैसला था. उन्होंने सभी एंगल देखे. वे जानते थे कि (इंडिया मैच का बॉयकॉट करने पर) कोई सजा नहीं हो सकती. उन्होंने देश और विदेश के टॉप वकीलों से सलाह ली.''

पॉइट गंवाने को तैयार था पाकिस्तान

नजम सेठी ने आगे कहा, "और ऐसे उदाहरण हैं जिनसे उन्हें यह साफ हो गया था कि वे बहुत मजबूत विकेट पर थे, ज्यादा से ज्यादा वे एक पॉइंट खो देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं. मुझे लगता है कि आईसीसी को भी यह एहसास हुआ, इसीलिए आईसीसी हरकत में आया और उसने कोशिश की. इसी तरह डिप्टी चीफ इमरान ख्वाजा हरकत में आए. इसी तरह बांग्लादेशी हरकत में आए. इसी तरह वे बातचीत करने के लिए पाकिस्तान आए ताकि पाकिस्तान यह मैच खेल सके.''

मोहसिन नकवी का दावा

पीसीबी के मौजूदा चीफ मोहसिन नकवी ने दावा किया कि पाकिस्तान सरकार भारत के खिलाफ आने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच में खेलने के लिए तभी तैयार हुई, जब उन्होंने बांग्लादेश के लिए "इज्जत" हासिल कर ली. आईसीसी ने तब से घोषणा की है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर ग्लोबल बॉडी से कोई बैन नहीं लगेगा और इसके बजाय उसे 2028–2031 साइकिल में एक आईसीसी इवेंट दिया जाएगा, खासकर अंडर-19 मेन्स वर्ल्ड कप.

बांग्लादेश पर कोई बैन नहीं

आईसीसी ने सोमवार को अपने बयान में कन्फर्म किया कि बांग्लादेश पर उनकी पोजीशन के लिए बैन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इस बात का कोई खास जिक्र नहीं किया गया कि इस रुकावट को खत्म करने से पीसीबी को क्या फायदा होगा. फिर भी इस डेवलपमेंट ने भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के तय समय पर होने का रास्ता बना दिया है, जिससे टूर्नामेंट के बड़े मैचों में से एक को लेकर कई दिनों से चल रही अनिश्चितता खत्म हो गई है.