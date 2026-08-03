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Cricketer Banned: पहले की मैच फिक्सिंग, फिर सबूत मिटाया, अब आईसीसी ने इस क्रिकेटर पर लगाया 8 साल का बैन

Bodugum Akhilesh Reddy ICC Ban: अमेरिकी क्रिकेटर बोदुगुम अखिलेश रेड्डी पर मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोपों में ICC ने 8 साल का कड़ा प्रतिबंध लगाया. जानें अबू धाबी T10 लीग के दौरान हुई उस घटना की पूरी कहानी और किन नियमों का हुआ उल्लंघन.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 03, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:16 PM IST
Cricketer Banned: पहले की मैच फिक्सिंग, फिर सबूत मिटाया, अब आईसीसी ने इस क्रिकेटर पर लगाया 8 साल का बैन
Image Credit: क्रिकेट प्रतीकात्मक तस्वीर. AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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