Cricketer Banned: पहले की मैच फिक्सिंग, फिर सबूत मिटाया, अब आईसीसी ने इस क्रिकेटर पर लगाया 8 साल का बैन

Bodugum Akhilesh Reddy ICC Ban: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाड़ी बोदुगुम अखिलेश रेड्डी ने क्रिकेट पर बड़ा दाग लगाया है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के भ्रष्टाचार विरोधी न्यायाधिकरण द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के तीन उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद उन्हें क्रिकेट के सभी रूपों से आठ साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. 26 वर्षीय रेड्डी पर यह प्रतिबंध संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित अबू धाबी T10 टूर्नामेंट 2025 के दौरान की गई भ्रष्ट गतिविधियों से जुड़ा है. इस लीग के लिए अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) द्वारा ICC को आधिकारिक भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारी (DACO) के रूप में नियुक्त किया गया था.
आईसीसी के बयान के अनुसार, रेड्डी का आठ साल का निलंबन 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी माना जाएगा. उन्हें तब पहली बार अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था. औपचारिक न्यायाधिकरण कार्यवाही के बाद, उन्हें संहिता के तीन प्रमुख प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया गया: अनुच्छेद 2.1.1 (मैचों को प्रभावित या फिक्स करने का प्रयास), अनुच्छेद 2.1.4 (अन्य खिलाड़ी को भ्रष्टाचार के लिए उकसाना), और अनुच्छेद 2.4.7 (जांच के दौरान मोबाइल से संदेश और कॉल लॉग्स डिलीट कर बाधा उत्पन्न करना).
रेड्डी पर लगे ये आरोप 19 नवंबर, 2025 की सुबह, एस्पिन स्टालियंस के शुरुआती मैच से कुछ समय पहले एक होटल के कमरे में हुई घटना से संबंधित हैं. न्यायाधिकरण ने पाया कि रेड्डी ने अपने एक साथी खिलाड़ी (जिसे 'खिलाड़ी A' कहा गया है) से संपर्क किया और टीम प्रबंधन के कथित निर्देश पर गेंदबाजी करते समय "रन देने" (अतिरिक्त रन लुटाने) के लिए कहा था.
जब 'खिलाड़ी A' ने इस भ्रष्ट प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मामले की रिपोर्ट ICC की भ्रष्टाचार विरोधी इकाई (ACU) को दी, तो उन्हें मैच शुरू होने से ठीक पहले प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया. तीसरे आरोप के संबंध में, रेड्डी ने स्वीकार किया कि उन्होंने 'खिलाड़ी A' के साथ किए गए व्हाट्सएप मैसेज और कॉल लॉग्स को मैन्युअल रूप से डिलीट कर दिया था. हालांकि, उन्होंने इसे आईफोन की सामान्य "डेटा हाइजीन" बताया, लेकिन न्यायाधिकरण ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर सबूत नष्ट किए थे.
यह सजा माइकल जे बेलॉफ केसी (अध्यक्ष), न्यायमूर्ति केट ओ'रेगन और लॉयड म्हिशी के तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण द्वारा विस्तृत सुनवाई के बाद सुनाई गई है. रेड्डी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू केमैन आइलैंड्स के खिलाफ नॉर्थ अमेरिका T20 कप में किया था. उन्होंने अमेरिका के लिए अब तक कुल चार T20I मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने एक विकेट हासिल किया है.