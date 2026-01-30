टी20 वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी का बड़ा ऐलान, IND vs PAK मैच में ये दिग्गज होंगे अंपायर, देखें पूरी लिस्ट

Advertisement
T20 World Cup India vs Pakistan: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने शुक्रवार (30 जनवरी) को आगामी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए मैच अधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है. उसने कुल 24 अधिकारियों को ऑन-फील्ड अंपायर के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि ग्रुप स्टेज के दौरान 6 मैच रेफरी के रूप में काम करेंगे.

Jan 30, 2026
T20 World Cup : इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने शुक्रवार (30 जनवरी) को आगामी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए मैच अधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है. उसने कुल 24 अधिकारियों को ऑन-फील्ड अंपायर के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि ग्रुप स्टेज के दौरान 6 मैच रेफरी के रूप में काम करेंगे. आईसीसी ने पुष्टि की है कि सुपर आठ और नॉकआउट चरणों के लिए अधिकारियों के नामों की घोषणा बाद में की जाएगी.

आईसीसी की लिस्ट में ये दो भारतीय

30 सदस्यीय सूची में जवागल श्रीनाथ और नितिन मेनन एकमात्र दो भारतीय हैं. कुमार धर्मसेना और वेन नाइट्स को टूर्नामेंट के पहले मैच के लिए ऑन-फील्ड अंपायर नियुक्त किया गया है. यह पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान में खेला जाएगा. 1996 में श्रीलंका की वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे धर्मसेना ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 37 मैचों में अंपायरिंग की है. इसमें 2016 और 2022 के फाइनल शामिल हैं. यह उन्हें प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे अधिक मैचों में अंपायरिंग करने वालों की सूची में चौथे स्थान पर रखता है.

वेस्टइंडीज के मैच में दिखेंगे नितिन मेनन

वेन नाइट्स भी ग्रुप ए मुकाबले के दौरान एक उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल करेंगे. यह ऑन-फील्ड अंपायर के रूप में उनका 50वां टी20 इंटरनेशनल मैच होगा. कोलकाता में पहले दिन नितिन मेनन और सैम नोगजस्की स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज के बीच ग्रुप सी मुकाबले की जिम्मेदारी संभालेंगे. मेनन 2024 टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच ऑन-फील्ड अंपायरिंग पैनल का हिस्सा थे. नोगजस्की ने टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में चार ग्रुप-स्टेज मैचों में अंपायरिंग की थी, जिसमें भारत का अमेरिका के साथ मुकाबला भी शामिल था.

भारत-अमेरिका मैच में ये होंगे अंपायर

भारत 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका का सामना करने वाला है, जिसके लिए पॉल राइफल और रॉड टकर को ऑन-फील्ड अंपायर नियुक्त किया गया है. टकर अभी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वाले अधिकारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. उन्होंने अब तक 46 मैचों में अंपायरिंग की है और टूर्नामेंट के दौरान 50 मैचों का आंकड़ा छूने वाले हैं. वह इंग्लैंड बनाम नेपाल, भारत बनाम नामीबिया और साउथ अफ्रीका बनाम संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई हाई-प्रोफाइल मैचों में भी अंपायरिंग करेंगे.

भारत-पाकिस्तान मैच में अंपायर कौन?

क्रिस गैफनी और रिचर्ड इलिंगवर्थ 11 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच ग्रुप बी मैच में फिर से एक साथ होंगे. दोनों ने 2024 एडिशन के फाइनल में एक साथ अंपायरिंग की थी. इलिंगवर्थ 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित ग्रुप-स्टेज मुकाबले में धर्मसेना के साथ मैदान पर उतरेंगे.

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में मैच अधिकारी

मैच रेफरी:

डीन कोस्कर, डेविड गिल्बर्ट, रंजन मदुगले, एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट, रिची रिचर्डसन, जवागल श्रीनाथ.

अंपायर:

रोलैंड ब्लैक, क्रिस ब्राउन, कुमार धर्मसेना, क्रिस गैफनी, एड्रियन होल्डस्टॉक, रिचर्ड इलिंगवर्थ, रिचर्ड केटलबोरो, वेन नाइट्स, डोनोवन कोच, जयरामन मदनगोपाल, नितिन मेनन, सैम नोगजस्की, केएनए पद्मनाभन, अल्लाहुद्दीन पालेकर, अहसान रजा, लेस्ली रीफर, पॉल रीफेल, लैंगटन रुसेरे, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, गाजी सोहेल, रॉड टकर, एलेक्स व्हार्फ, रवींद्र विमलसिरी, आसिफ याकूब.

