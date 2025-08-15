5000 से ज्यादा रन... 350+ विकेट, 5 साल के लिए बैन हुआ ये धाकड़ ऑलराउंडर, ICC ने क्यों लिया एक्शन?

Saliya Saman Ban: श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर सलिया समन पर ICC ने बड़ा एक्शन लेते हुए 5 साल के लिए क्रिकेट के हर फॉर्मेट से बैन कर दिया है. आईसीसी की एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने उन्हें अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) के भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद यह फैसला लिया. सलिया समन के नाम घरेलू क्रिकेट में 5000 से ज्यादा रन और 350+ विकेट दर्ज हैं. आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इस पूर्व क्रिकेटर पर ICC ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया.

ICC ने क्यों लिया एक्शन?

सलिया समन उन आठ लोगों में शामिल थे, जिन पर सितंबर 2023 में संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था. ये आरोप 2021 अबू धाबी टी10 क्रिकेट लीग और उस टूर्नामेंट में मैचों को करप्शन करने के प्रयासों से संबंधित हैं, जिन्हें आईसीसी और ईसीबी की टूर्नामेंट संहिता के तहत डेसिग्नेटेड एंटी करप्शन ऑफिशियल (DACO) द्वारा बाधित किया गया था.

ये भी पढ़ें: 7 महीने बाद फिर दुनिया में गूंजेगा कोहली का नाम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट तोड़ेंगे महारिकॉर्ड!

इन आर्टिकल्स के तहत लिया गया एक्शन

आर्टिकल 2.1.1 - अबू धाबी टी10 2021 में मैचों या मैचों के पहलुओं को फिक्स करने, षडयंत्र रचने या अनुचित तरीके से प्रभावित करने के प्रयास में भागीदार होना.

आर्टिकल 2.1.3 - संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के बदले में किसी अन्य प्रतिभागी को इनाम की पेशकश करना.

आर्टिकल 2.1.4 - किसी भी प्रतिभागी को संहिता अनुच्छेद 2.1 का उल्लंघन करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करना, फुसलाना, निर्देश देना, राजी करना, प्रोत्साहित करना या जानबूझकर सुविधा प्रदान करना.

सलिया समन का क्रिकेट करियर

सलिया समन को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला. श्रीलंका का यह क्रिकेटर घरेलू क्रिकेट में लंबे समय तक खेला. 39 साल के सलिया समन ने 101 फर्स्ट क्लास मैचों में 3662 रन बनाए और 231 विकेट भी झटके. इसके अलावा लिस्ट-ए में उन्होंने 77 मैच खेलते हुए 898 रन और 84 विकेट अपने नाम किए. वहीं, टी20 में खेले 47 मुकाबलों में सलिया समन ने 673 रन बनाए और 58 विकेट भी लिए. आखिरी उन्होंने 2021 में कोई क्रिकेट खेला था.