ओपनिंग सेरेमनी में ये स्टार सिंगर बिखेरेंगी जलवा... 100 रुपये में मैच का टिकट, ICC ने फैंस को दी खुशखबरी

ICC ने फैंस को बड़ी खुशखबरी दे दी है. दरअसल, 30 सितंबर से शुरू हो रहे महिला वर्ल्ड कप के लिए पहले स्टेज के टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसके शुरुआत 100 रुपये से है. ICC ने यह भी ऐलान किया कि टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी में फेमस सिंगर श्रेया घोषाल अपना जलवा बिखेरेंगी. महिला वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा. इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. वर्ल्ड कप भारत के चार शहरों और श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. भारत में मैच गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और मुंबई में खेले जाएंगे.

100 रुपये से टिकट की शुरुआत

आईसीसी ने घोषणा की कि फैंस के अनुकूल मूल्य निर्धारण का उद्देश्य खचाखच भरे स्टेडियम और उत्साही भीड़ सुनिश्चित करना है, क्योंकि महिला क्रिकेट वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रहा है. गूगल पे फैंस के लिए विशेष प्री-सेल टिकट एक्सेस के साथ फैंस को एक्शन के रोमांच का अनुभव कराएगा. इस साल का सीजन सुलभता के मामले में एक नया मानक स्थापित करेगा, क्योंकि किसी भी आईसीसी वैश्विक आयोजन के लिए कीमतें रिकॉर्ड-कम होंगी.

भारत में सभी लीग मैचों के टिकटों की कीमत पहले स्टेज में केवल 100 रुपये है. यह टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि टिकटों की बिक्री (4 सितंबर) भारतीय समयानुसार 19:00 शुरू होगी, जिसमें टिकेट्स डॉट क्रिकेटवर्ल्डकप डॉट कॉम के माध्यम से गूगल पे यूजर्स के लिए चार दिवसीय विशेष प्री-सेल विंडो (8 सितंबर) भारतीय समयानुसार 19:00 तक चलेगी.

ओपनिंग सेरेमनी में श्रेया घोषाल का परफॉर्मेंस

बॉलीवुड की लोकप्रिय गायिका श्रेयस घोषाल आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में प्रस्तुति देंगी. भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले इस वर्ल्ड कप में श्रेया घोषाल भारत और श्रीलंका के बीच टूर्नामेंट के पहले मैच से पहले गुवाहाटी में होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगी. घोषाल ने टूर्नामेंट का आधिकारिक गीत 'ब्रिंग इट होम' भी रिकॉर्ड किया है. विश्व कप की शुरुआत 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेले जाने वाले मैच से होगी.

12 साल बाद भारत में हो रहा इवेंट

दूसरे स्टेज की सार्वजनिक टिकट बिक्री 9 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगी। इस दौरान फैंस Tickets.cricketworldcup.com पर टिकट खरीद सकते हैं. आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, 12 साल बाद भारत में आयोजित हो रहा है.