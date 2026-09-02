आईसीसी का बड़ा फैसला: भारत को मिली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, श्रीलंका से छिने होस्टिंग राइट्स

Women's Champions Trophy 2027: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारत को पहले महिला चैंपियंस ट्रॉफी के नए मेजबान के रूप में मंजूरी दे दी है. पहले यह टूर्नामेंट श्रीलंका में आयोजित होना था, लेकिन अब यह 14 से 28 फरवरी 2027 तक भारत में खेला जाएगा. इससे पहले भारत ने 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी. टीम इंडिया ने उस टूर्नामेंट में यादगार जीत हासिल की थी. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था.
यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट भारत के दो शानदार वेन्यू पर आयोजित किया जाएगा. मुंबई का क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (ब्रेबोर्न स्टेडियम) और वड़ोदरा का वड़ोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इसकी मेजबानी करेगा. आईसीसी के बयान के मुताबिक, इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए तीन दावेदार देशों- बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और भारत के नाम पर विचार किया गया था. सभी पैमानों पर परखने के बाद आईसीसी बोर्ड ने एक सितंबर को भारत के नाम को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी.
India set to host the inaugural ICC Women's Champions Trophy 2027 from 14 to 28 February.
The Cricket Club of India (CCI) in Mumbai and the Vadodara International Cricket Stadium will be the venues for the landmark tournament.
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— BCCI (@BCCI) September 2, 2026
श्रीलंका क्रिकेट (SLC) का कामकाज इस समय सरकार द्वारा नियुक्त 'ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी' संभाल रही है, जिसे क्रिकेट बोर्ड के संविधान और शासन ढांचे में सुधार करने का काम सौंपा गया है. आईसीसी के कड़े नियमों के अनुसार, किसी भी राजनीतिक रूप से नियुक्त अंतरिम प्रशासन को मान्यता नहीं दी जाती है. इससे पहले श्रीलंका को इसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण 2024 अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी गंवानी पड़ी थी, जिसे बाद में दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट किया गया था. आईसीसी के मुताबिक, श्रीलंका क्रिकेट फिलहाल उन जरूरी सुधारों को लागू करने की कोशिश कर रहा है, जो जुलाई में हुई आईसीसी की वार्षिक बैठक में तय किए गए थे.
इस टूर्नामेंट में दुनिया की छह बेहतरीन टीमें हिस्सा ले रही हैं. इनमें भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका शामिल हैं. यह पूरा टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, जहां हर टीम एक-दूसरे से मुकाबला करेगी. इसके बाद पॉइंट्स टेबल की टॉप दो टीमों के बीच 28 फरवरी 2027 को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.
आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने अपने एक बयान में कहा, ''आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 महिला क्रिकेट के लिए एक नया और बेहद रोमांचक अध्याय शुरू करने जा रही है. इस पहले संस्करण में दुनिया की सबसे मजबूत टीमें एक शानदार और कड़े मुकाबले के लिए आमने-सामने होंगी, जिससे टीमों को रैंकिंग में सुधार करने और वैश्विक मंच पर अपनी जगह पक्की करने की प्रेरणा मिलेगी. हर साल महिलाओं का एक बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट होने से हमें महिला क्रिकेट को और लोकप्रिय बनाने, खिलाड़ियों को लगातार बेहतर मौके देने और दुनिया भर के फैंस को इस खेल से जोड़ने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा.''