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आईसीसी का बड़ा फैसला: भारत को मिली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, श्रीलंका से छिने होस्टिंग राइट्स

Women's Champions Trophy 2027: आईसीसी ने श्रीलंका से मेजबानी छीनकर भारत को 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी का नया मेजबान घोषित किया है. टूर्नामेंट की तारीखें, वेन्यू और भाग लेने वाली टीमों की पूरी जानकारी जानें.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 02, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:20 PM IST
आईसीसी का बड़ा फैसला: भारत को मिली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, श्रीलंका से छिने होस्टिंग राइट्स
Image Credit: श्रीलंका की जगह अब भारत चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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