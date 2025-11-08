अब और रोमांचक होगा महिला वर्ल्ड कप, ICC ने कर दिया बड़ा ऐलान, अगले एडिशन में दिखेगा ये बदलाव

ICC ने महिला वर्ल्ड कप 2025 खत्म होने के बाद एक बड़ा ऐलान किया है. ICC ने महिला वर्ल्ड कप को और रोमांचक बनाने के लिए टीमें बढ़ाने का फैसला लिया है. दरअसल, इस ICC इवेंट के अगले एडिशन से 8 की बजाय 10 टीमों के बीच ट्रॉफी जीतने की जंग होगी। ICC की दुबई में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया.

अब 10 टीमों का होगा टूर्नामेंट

भारत और श्रीलंका में आयोजित महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 8 थी. 2029 में होने वाले अगले महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने टीमों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है. आईसीसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 'आईसीसी बोर्ड, महिला वर्ल्ड कप 2025 की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए अगले टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 करने पर सहमत है. हाल में संपन्न वर्ल्ड कप में लगभग 300000 दर्शकों ने स्टेडियम में जाकर मैच देखे. यह किसी भी महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में दर्शकों की उपस्थिति का नया रिकॉर्ड है. ऑन-स्क्रीन दर्शकों की संख्या भी दुनिया भर में करीब 50 करोड़ रही, जो नया रिकॉर्ड है.'

ICC बैठक में लिया फैसला

टीमों की संख्या बढ़ाने का फैसला शुक्रवार को दुबई में हुई बोर्ड की बैठक में लिया गया. फैसले का उद्देश्य महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना है. 2 नई टीमों के आने से निश्चित रूप से प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा और रोमांच बढ़ेगा. साथ ही दर्शकों की संख्या भी बढ़ेगी. टीमों की संख्या बढ़ने से आयरलैंड जैसी टीम को विश्व कप खेलने का मौका मिल सकता है जिसने पिछले कुछ समय में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है.

भारत ने जीता वर्ल्ड कप 2025

महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने शिरकत की. मैच राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले गए. भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंची थीं. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को और दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. 2 नवंबर को खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप जीता. भारतीय महिला टीम आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली एशिया की पहली टीम है. भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पूर्व में विजेता रहे हैं.