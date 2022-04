ICC Tweet on Rohit Sharma: IPL के बीच ICC ने रोहित को लेकर किया बेहद गलत ट्वीट, फैंस ने तुरंत मचा दिया बवाल

ICC Tweet on Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट टीम और मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कल यानी कि 30 अप्रैल को अपना 35वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. रोहित को आईपीएल (IPL) इतिहास का सबसे सफल कप्तान माना जाता है और इसी लिए दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को उनके जन्मदिन का इंतजार है. लेकिन इसी बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) का एक ट्वीट रोहित को लेकर काफी वायरल हो रहा है.

रोहित (Rohit Sharma) 30 अप्रैल को अपना जन्मदिन हर साल मनाते हैं. लेकिन आईसीसी (ICC) ने आज यानी कि 29 अप्रैल को ही रोहित को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक ट्वीट कर दिया है. आईसीसी ने रोहित को विस करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, 'भारतीय टीम कप्तान के कप्तान को जन्मदिन की शुभकामनाएं.' इस ट्वीट के साथ आईसीसी ने रोहित के उस शतक का वीडियो भी पोस्ट किया है जो उन्होनें पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2019 में बनाया था.

Wishing the India captain a very happy birthday

Throwback to Rohit Sharma's match-winning 140 against arch-rivals Pakistan

आईसीसी (ICC) को इस ट्वीट को पोस्ट करे कुछ ही देर हुई थी कि क्रिकेट फैंस ने ट्विटर पर बवाल मचाना भी शुरू कर दिया. कुछ क्रिकेट फैंस इस ट्वीट के लिए आईसीसी का जमकर मचाक उड़ा रहे हैं. यहां तक कि एक यूजर ने आईसीसी को ट्रोल करते हुए ये तक पूछ लिया कि 'भाई तुम कौनसा नशा कर रहे हो.' इसके अलावा और भी कई तरह के रिएक्शन फैन इस ट्वीट को लेकर लगातार दे रहे हैं.

Daniel cloüñ crying on ICC for not wishing on Pak players birthday.

Meanwhile ICC wishing Indian captain one day before his birthday

