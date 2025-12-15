Advertisement
trendingNow13041853
Hindi Newsक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप देखने भारत आएंगे मेसी? ICC के अध्यक्ष जय शाह ने दिया स्पेशल टिकट, टीम इंडिया की जर्सी भी गिफ्ट की

T20 वर्ल्ड कप देखने भारत आएंगे मेसी? ICC के अध्यक्ष जय शाह ने दिया स्पेशल टिकट, टीम इंडिया की जर्सी भी गिफ्ट की

Lionel Messi In Delhi: आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लियोनेल मेसी से मुलाकात की. अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित हुए इवेंट में जय शाह ने मेसी को अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने का न्योता भी दिया. उन्होंने मेसी को स्पेशल टिकट गिफ्ट की.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 15, 2025, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20 वर्ल्ड कप देखने भारत आएंगे मेसी? ICC के अध्यक्ष जय शाह ने दिया स्पेशल टिकट, टीम इंडिया की जर्सी भी गिफ्ट की

Lionel Messi In Delhi: फुटबॉल जगत के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी पिछले तीन दिनों से भारत के स्पेशल मेहमान हैं. रविवार को मुंबई में 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर से मुलाकात और वानखेड़े स्टेडियम में हुए भव्य समारोह में हिस्सा लेने के बाद सोमवार, 15 दिसंबर (आज) को मेसी भारत की राजधानी पहुंचे. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर को देखने के लिए फैंस की हुजूम देखने को मिली. 

आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लियोनेल मेसी से मुलाकात की. अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित हुए इवेंट में जय शाह ने मेसी को अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने का न्योता भी दिया. उन्होंने मेसी को स्पेशल टिकट गिफ्ट की.

मेसी को मिला वर्ल्ड कप का टिकट?

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा. टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत इसी दिन USA के खिलाफ मुकाबले से करेगी. फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी को जय शाह ने इसी मैच का टिकट गिफ्ट के रूप में दिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और यूएसए के बीच मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि मेसी ये मैच देखने आते हैं या नहीं.

मेसी को गिफ्ट की गई टीम इंडिया की जर्सी

दिल्ली में हुए इस मुलाकात में सौहार्दपूर्ण आदान-प्रदान हुआ, जिसमें जय शाह ने मेस्सी और उनके साथ आए अन्य मेहमानों को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी भेंट की, जो क्रिकेट और फुटबॉल - दुनिया के दो सबसे प्रभावशाली खेलों के बीच एक सेतु का प्रतीक है. मेसी को एक विशेष रूप से ऑटोग्राफ किया हुआ क्रिकेट बैट भी उपहार में दिया गया, जो भारत की समृद्ध क्रिकेट विरासत को फुटबॉल के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों में से एक की विरासत के साथ जोड़ता है.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Messi

Trending news

'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
Samajwadi Party MP
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी
Nitin Nabeen
दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
Goa Night Club Fire
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
Pahalgam terror attack
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
egg
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
Delhi pollution
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार
Pune
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार
BMC चुनाव से पहले उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी घोसालकर ने छोड़ी पार्टी
Tejaswi Ghosalkar
BMC चुनाव से पहले उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी घोसालकर ने छोड़ी पार्टी
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
telangana sarpanch election
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव