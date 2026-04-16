जय शाह का दुनिया में बढ़ा दबदबा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 'यंग ग्लोबल लीडर्स' लिस्ट में हुए शामिल

Jay Shah World Economic Forum: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) द्वारा 'यंग ग्लोबल लीडर्स' की सूची में नामित किया गया है. शाह को यह सम्मान आईसीसी में उनके द्वारा किए गए कामों के लिए मिला है. उन्होंने खेल के ग्लोबल फुटप्रिंट के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल 40 वर्ष से कम आयु के प्रभावशाली नेताओं की एक सूची तैयार करता है. इसमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो विभिन्न उद्योगों में भविष्य को आकार दे रहे हैं. इस साल के समूह (कोहोर्ट) में लगभग 55 देशों के लीडर्स शामिल हैं.

फोरम के अनुसार, 'क्लास ऑफ 2026' के ये असाधारण नेता बदलती दुनिया में नेतृत्व की नई परिभाषा लिख रहे हैं. जय शाह के कार्यकाल की मुख्य विशेषता खेल को पारंपरिक बाजारों से आगे ले जाने के प्रयास रहे हैं. उन्होंने भारत में आयोजित 2026 वर्ल्ड कप सहित प्रमुख वैश्विक टूर्नामेंट चक्रों के आयोजन की देखरेख की, जो इस प्रतियोगिता के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण था. पिछले कुछ वर्षों में 37 वर्षीय शाह क्रिकेट प्रशासन के सबसे शक्तिशाली चेहरों में से एक बनकर उभरे हैं.

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बीसीसीआई सचिव के रूप में शाह ने क्या बदलाव किए?

वैश्विक नेतृत्व की भूमिका संभालने से पहले, जय शाह ने बीसीसीआई के मानद सचिव के रूप में कार्य किया. इस भूमिका में उन्होंने प्रभावी रूप से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख के रूप में काम किया. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत में महिला घरेलू क्रिकेट के उत्थान और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मीडिया अधिकारों की रिकॉर्ड बिक्री जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.

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प्रशासनिक करियर का टर्निंग प्वॉइंट

घरेलू स्तर पर उनके बढ़ते प्रभाव ने जल्द ही उन्हें वैश्विक मंच पर एक बड़ी भूमिका दिलाई. शाह ने आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, जो उनके प्रशासनिक करियर का एक बड़ा मील का पत्थर था. यह बदलाव भारतीय क्रिकेट की एक प्रमुख हस्ती से वैश्विक खेल की सबसे शक्तिशाली आवाजों में से एक बनने के उनके सफर को दर्शाता है, जो क्रिकेट प्रशासन में भारत के निरंतर प्रभुत्व को भी उजागर करता है.