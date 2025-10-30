2028 Olympics की तैयारी शुरू.. ICC अध्यक्ष जय शाह की मीटिंग, 125 सालों बाद ओलंपिक में होगा क्रिकेट

ओलंपिक्स में क्रिकेट का खुमार 2028 में एक बार फिर दिख सकता है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री से मुलाकात की. मीटिंग में 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारी और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी पर बात हुई.

पिछले साल मिली थी मंजूरी

आईओसी ने पिछले साल लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करने को मंजूरी दी थी. क्रिकेट दूसरी बार ओलंपिक में खेला जाएगा. 1900 में पहली बार पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट खेला गया, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ एकमात्र मैच में स्वर्ण पदक जीता था. जय शाह ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने आईओसी की अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री की मुलाकात पर खुशी जाहिर की.

जय शाह ने की पोस्ट

जय शाह ने एक्स पर लिखा, 'आईओसी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री से मिलकर खुशी हुई. हमने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 और ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया. अब तक हुई प्रगति और ओलंपिक आंदोलन के विकास में क्रिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार-विमर्श किया. बैठक में जय शाह के साथ आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता भी उपस्थित थे.'

IOC अध्यक्ष के चुनाव में भाग ले चुके जय शाह

शाह ने 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने इस साल की शुरुआत में ग्रीस में हुए आईओसी अध्यक्ष चुनावों में भी भाग लिया था, जब कोवेंट्री इस प्रतिष्ठित वैश्विक खेल पद को संभालने वाली पहली महिला बनीं. वह इस पद पर चुनी जाने वाली पहली अफ्रीकी भी बनीं. लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की छह टीमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों में टी20 प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगी. प्रत्येक वर्ग को 90 एथलीट कोटा आवंटित किए गए हैं, जिससे भाग लेने वाले देश 15 खिलाड़ियों की टीम बना सकते हैं.

देखें शेड्यूल

पुरुष और महिला वर्ग के लिए टी20 प्रतियोगिताएं 12 से 29 जुलाई, 2028 तक चलेंगी. पदक के लिए मुकाबले क्रमशः 20 जुलाई (महिला) और 29 जुलाई (पुरुष) को होंगे. सभी मैच लॉस एंजिल्स शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पोमोना के फेयरग्राउंड में आयोजित किए जाएंगे. यह बैठक लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों की तैयारी में आईसीसी और आईओसी के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित थी.