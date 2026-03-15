Advertisement
trendingNow13142000
Hindi Newsक्रिकेटजय शाह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को जमकर लताड़ा, कहा- कोई भी देश ICC से बड़ा नहीं

जय शाह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को जमकर लताड़ा, कहा- कोई भी देश ICC से बड़ा नहीं

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अध्यक्ष जय शाह ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हुए विवाद पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है. जय शाह ने कहा है कि कोई भी देश या टीम ICC से बड़ा नहीं. आईसीसी सभी सदस्य टीमों के सामूहिक प्रयास से चलता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 15, 2026, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अध्यक्ष जय शाह ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हुए विवाद पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है. जय शाह ने कहा है कि कोई भी देश या टीम ICC से बड़ा नहीं. आईसीसी सभी सदस्य टीमों के सामूहिक प्रयास से चलता है. एक अवॉर्ड समारोह में जय शाह ने कहा, 'वर्ल्ड कप से पहले काफी अटकलें लगाई जा रही थीं कि कुछ टीमें हिस्सा लेंगी या नहीं.'

जय शाह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को जमकर लताड़ा

आईसीसी अध्यक्ष के तौर पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कोई भी टीम संगठन से बड़ी नहीं होती. कोई एक टीम मिलकर संगठन नहीं बनाती, बल्कि सभी टीमों के साथ मिलकर ही संगठन चलता है.' जय शाह ने बताया कि इस टी20 वर्ल्ड कप ने दर्शकों के मामले में इतिहास रच दिया. कुल व्यूअरशिप के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए. एसोसिएट टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया.

Add Zee News as a Preferred Source

यूएसए ने भारत को, नीदरलैंड ने पाकिस्तान को और नेपाल ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी. जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. आईसीसी अध्यक्ष ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को भविष्य के लिए लगातार मेहनत करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि टीम को 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक सहित आने वाले बड़े टूर्नामेंटों को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी करनी चाहिए.

कोई भी देश ICC से बड़ा नहीं

टी20 वर्ल्ड कप से पहले विवाद तब शुरू हुआ था, जब बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत आने से इनकार कर दिया था. इसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया था. पाकिस्तान ने इसके बाद बांग्लादेश के समर्थन में वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी दी थी.

बहिष्कार को लेकर हुआ था विवाद

पाकिस्तान का कहना था कि आईसीसी बांग्लादेश के साथ गलत व्यवहार कर रही है. पाकिस्तान ने पहले पूरे टूर्नामेंट के बहिष्कार की बात कही, फिर भारत के साथ ग्रुप स्टेज का मुकाबला न खेलने की बात कही. आईसीसी की मध्यस्थता और बांग्लादेश पर किसी तरह का बैन न लगाए जाने के वादे के बाद पाकिस्तान ने यू-टर्न ले लिया और भारत के खिलाफ मैच खेला. पाकिस्तान सुपर-8 से आगे नहीं बढ़ सकी, जबकि भारतीय टीम ने लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीता.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

jay shah

Trending news

'वह संसद के गेट पर चाय-पकौड़े खाते हैं', राहुल को अमित शाह ने जमकर सुनाई खरी-खरी
amit shah
'वह संसद के गेट पर चाय-पकौड़े खाते हैं', राहुल को अमित शाह ने जमकर सुनाई खरी-खरी
अगर हिमालय ही सुरक्षित नहीं, तो उसके नजारे देखने कौन आएगा? कभी थोड़ा रुककर सोचना
Nature News in Hindi
अगर हिमालय ही सुरक्षित नहीं, तो उसके नजारे देखने कौन आएगा? कभी थोड़ा रुककर सोचना
बंगाल: 2021 में हुआ था 8 चरण में चुनाव, इस बार सिर्फ 2 फेज में वोटिंग; वजह क्या है?
West Bengal elections 2026
बंगाल: 2021 में हुआ था 8 चरण में चुनाव, इस बार सिर्फ 2 फेज में वोटिंग; वजह क्या है?
चुनाव का एलान कर रहे थे ज्ञानेश कुमार, बंगाल का नाम आया तो गहरी सांस क्यों ली?
West Bengal Election 2026
चुनाव का एलान कर रहे थे ज्ञानेश कुमार, बंगाल का नाम आया तो गहरी सांस क्यों ली?
पुडुचेरी में चुनावी तारीखों का ऐलान, 9 अप्रैल को वोटिंग और इस दिन आएंगे नतीजे
Puducherry Election Dates 2026
पुडुचेरी में चुनावी तारीखों का ऐलान, 9 अप्रैल को वोटिंग और इस दिन आएंगे नतीजे
तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग, 4 मई को आएंगे चुनावी नतीजे, DMK की अग्नि परीक्षा!
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग, 4 मई को आएंगे चुनावी नतीजे, DMK की अग्नि परीक्षा!
असम में 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग, 4 मई को मतगणना के बाद आएंगे चुनावी नतीजे
assam election 2026
असम में 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग, 4 मई को मतगणना के बाद आएंगे चुनावी नतीजे
केरलम में 9 अप्रैल को सिंगल फेज में चुनाव, 4 मई को होगी मतगणना
Kerala Election Dates 2026
केरलम में 9 अप्रैल को सिंगल फेज में चुनाव, 4 मई को होगी मतगणना
चुनावी बिगुल बजने से पहले CM ममता का बड़ा दांव, बढ़ा पुजारियों और मुअज्जिनों का वेतन
Assembly Elections Schedule
चुनावी बिगुल बजने से पहले CM ममता का बड़ा दांव, बढ़ा पुजारियों और मुअज्जिनों का वेतन
बंगाल में 2 चरणों में चुनाव, 23 और 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट; 4 मई को नतीजे
West Bengal Election 2026
बंगाल में 2 चरणों में चुनाव, 23 और 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट; 4 मई को नतीजे