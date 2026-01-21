Advertisement
trendingNow13081545
Hindi Newsक्रिकेटभविष्य के सितारों पर ICC के बॉस की नजर, U19 वर्ल्ड कप देखने पहुंचने जय शाह, दिया स्पेशल संदेश

भविष्य के सितारों पर ICC के 'बॉस' की नजर, U19 वर्ल्ड कप देखने पहुंचने जय शाह, दिया स्पेशल संदेश

ICC U19 World Cup 2026: दुनियाभर के युवा उभरते हुए क्रिकेट सितारे इस समय आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में खेल रहे हैं. यही वो टूर्नामेंट है, जहां से विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन और युवराज सिंह जैसे कई खिलाड़ी निकले, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 21, 2026, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भविष्य के सितारों पर ICC के 'बॉस' की नजर, U19 वर्ल्ड कप देखने पहुंचने जय शाह, दिया स्पेशल संदेश

ICC U19 World Cup 2026: दुनियाभर के युवा उभरते हुए क्रिकेट सितारे इस समय आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में खेल रहे हैं. यही वो टूर्नामेंट है, जहां से विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन और युवराज सिंह जैसे कई खिलाड़ी निकले, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई.

ICC के अध्यक्ष जय शाह सीनियर क्रिकेट के साथ-साथ जूनियर स्तर की क्रिकेट पर भी नजर बनाए रखते हैं. आईसीसी के 'बॉस' फिलहाल नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेली जा रही अंडर-19 विश्व कप को देखने के लिए नामीबिया पहुंचे हुए हैं. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है.

भविष्य के सितारों पर जय शाह की नजर

Add Zee News as a Preferred Source

जय शाह ने एक्स पर बुधवार को लिखा, "विंडहोक में अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन के क्रिकेट लीडर्स के साथ मीटिंग में एक अच्छा दिन रहा, क्योंकि आईसीसी पूरे महादेश में खेल को बढ़ाना और सपोर्ट करना चाहता है. मुझे क्रिकेट नामीबिया के शानदार नए एनएसजी वेन्यू पर अंडर-19 विश्व कप मैच में खेल के भविष्य के सितारों को देखकर भी बहुत अच्छा लगा."

जय शाह ने आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था. आईसीसी अध्यक्ष बनने के साथ ही उन्होंने क्रिकेट का प्रचार-प्रसार दुनिया के उन देशों में करने की बात कही थी, जहां यह खेल फिलहाल शुरुआती चरण में है. शाह अपनी योजना के मुताबिक लगातार उन देशों में क्रिकेट के अवसर सृजित कर रहे हैं, जहां क्रिकेट एक जुनून के रूप में उभर रहा है. शाह का ध्यान न सिर्फ पुरुष क्रिकेट बल्कि महिला क्रिकेट के प्रसार पर भी है.

नामीबिया और जिम्बाब्वे की सह-मेजबानी में अंडर-19 विश्व कप खेला जा रहा है. नामीबिया क्रिकेट की दुनिया में एक उभरता हुआ देश है. पिछले एक दशक में टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. नामीबिया में क्रिकेट को आईसीसी के ज्यादा समर्थन की जरूरत है, ताकि यह देश तेजी से उभर सके. अंडर-19 विश्व कप की मेजबानी मिलना और आईसीसी अध्यक्ष का वहां जाना इस बात का संकेत है कि नामीबिया को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से समर्थन मिल रहा है.

बात जिम्बाब्वे की करें, तो पूर्व में यह टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी और मजबूत टीम रही है. पिछले एक दशक या उससे भी ज्यादा समय में जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच विवाद की वजह से क्रिकेट का ग्राफ लगातार गिरा है. मौजूदा जिम्बाब्वे क्रिकेट प्रशासन तमाम विवादों को दूर करने की कोशिश करते हुए टीम को फिर से मजबूती से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं. जिम्बाब्वे टी20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, लेकिन टी20 विश्व कप 2026 का हिस्सा है.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

ICC U19 World Cup

Trending news

खत्म हुआ इंतजार, आज होटल छोड़ेंगे शिंदे के पार्षद, किस बात पर बनी सहमति?
Mumbai Mayor Election
खत्म हुआ इंतजार, आज होटल छोड़ेंगे शिंदे के पार्षद, किस बात पर बनी सहमति?
वसीयत या... कैसे बनते हैं शंकराचार्य? प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से क्या तकलीफ है
swami avimukteshwaranand controversy
वसीयत या... कैसे बनते हैं शंकराचार्य? प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से क्या तकलीफ है
अपहरण, रेप और मानसिक आघात...सच जानने के लिए पुलिस ने उतारी वर्दी, जज बनीं प्रिंसिपल
Gujarat news
अपहरण, रेप और मानसिक आघात...सच जानने के लिए पुलिस ने उतारी वर्दी, जज बनीं प्रिंसिपल
बेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो...
Bengaluru
बेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो...
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
BJP Donation
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
BJP President Nitin Nabin
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
bangladesh
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...