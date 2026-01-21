भविष्य के सितारों पर ICC के 'बॉस' की नजर, U19 वर्ल्ड कप देखने पहुंचने जय शाह, दिया स्पेशल संदेश

ICC U19 World Cup 2026: दुनियाभर के युवा उभरते हुए क्रिकेट सितारे इस समय आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में खेल रहे हैं. यही वो टूर्नामेंट है, जहां से विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन और युवराज सिंह जैसे कई खिलाड़ी निकले, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई.

ICC के अध्यक्ष जय शाह सीनियर क्रिकेट के साथ-साथ जूनियर स्तर की क्रिकेट पर भी नजर बनाए रखते हैं. आईसीसी के 'बॉस' फिलहाल नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेली जा रही अंडर-19 विश्व कप को देखने के लिए नामीबिया पहुंचे हुए हैं. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है.

भविष्य के सितारों पर जय शाह की नजर

जय शाह ने एक्स पर बुधवार को लिखा, "विंडहोक में अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन के क्रिकेट लीडर्स के साथ मीटिंग में एक अच्छा दिन रहा, क्योंकि आईसीसी पूरे महादेश में खेल को बढ़ाना और सपोर्ट करना चाहता है. मुझे क्रिकेट नामीबिया के शानदार नए एनएसजी वेन्यू पर अंडर-19 विश्व कप मैच में खेल के भविष्य के सितारों को देखकर भी बहुत अच्छा लगा."

जय शाह ने आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था. आईसीसी अध्यक्ष बनने के साथ ही उन्होंने क्रिकेट का प्रचार-प्रसार दुनिया के उन देशों में करने की बात कही थी, जहां यह खेल फिलहाल शुरुआती चरण में है. शाह अपनी योजना के मुताबिक लगातार उन देशों में क्रिकेट के अवसर सृजित कर रहे हैं, जहां क्रिकेट एक जुनून के रूप में उभर रहा है. शाह का ध्यान न सिर्फ पुरुष क्रिकेट बल्कि महिला क्रिकेट के प्रसार पर भी है.

नामीबिया और जिम्बाब्वे की सह-मेजबानी में अंडर-19 विश्व कप खेला जा रहा है. नामीबिया क्रिकेट की दुनिया में एक उभरता हुआ देश है. पिछले एक दशक में टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. नामीबिया में क्रिकेट को आईसीसी के ज्यादा समर्थन की जरूरत है, ताकि यह देश तेजी से उभर सके. अंडर-19 विश्व कप की मेजबानी मिलना और आईसीसी अध्यक्ष का वहां जाना इस बात का संकेत है कि नामीबिया को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से समर्थन मिल रहा है.

बात जिम्बाब्वे की करें, तो पूर्व में यह टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी और मजबूत टीम रही है. पिछले एक दशक या उससे भी ज्यादा समय में जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच विवाद की वजह से क्रिकेट का ग्राफ लगातार गिरा है. मौजूदा जिम्बाब्वे क्रिकेट प्रशासन तमाम विवादों को दूर करने की कोशिश करते हुए टीम को फिर से मजबूती से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं. जिम्बाब्वे टी20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, लेकिन टी20 विश्व कप 2026 का हिस्सा है.