ICC ने बदले नियम, अब 1 गेंद पर आउट होंगे 2 बल्लेबाज, छक्का मारने पर मिलेंगे 12 रन

नई दिल्ली: टी20 क्रिकेट की अपार लोकप्रियता का टेस्ट क्रिकेट पर नकारात्मक असर पड़ा है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस खेल के कई आधारभूत नियम बदल डाले हैं. इनमें आउट होने के तरीके भी शामिल हैं. आईसीसी (@ICC) ने सोमवार को ट्वीट कर नए नियमों की जानकारी दी. इसमें बताया गया है कि आगामी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) में एक गेंद पर दो बल्लेबाज भी आउट हो सकते हैं. इसके अलावा टॉस का नियम भी बदल दिया गया है.

आईसीसी (ICC) ने कहा कि ये सभी नए नियम आगामी टेस्ट चैंपियनशिप में लागू हो सकते हैं. नए नियमों के तहत टेस्ट क्रिकेट की सफ़ेद जर्सी पर खिलाड़ी के नंबर के साथ ही उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी होगा. इसके अलावा वाइड एंड नो बॉल के टर्म भी टेस्ट चैंपियनशिप में देखने या पढ़ने को नहीं मिलेंगे. इनकी जगह दो नए शब्द फॉल्ट्स एंड एसेज का इस्तेमाल किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: IPL-12: कोहली और रहाणे की टीमों पर मंडराने लगा खिताबी रेस से बाहर होने का खतरा

आईसीसी के ट्वीट के मुताबिक अब एक गेंद पर दो खिलाड़ी आउट हो सकेंगे. इसका तरीका यह है कि अगर कोई खिलाड़ी कैच आउट हो जाता है, तो उसी गेंद पर दूसरे छोर के खिलाड़ी को रन आउट भी किया जा सकता है. साथ ही कमेंटेटर मैच के दौरान विकेटकीपर के पीछे खड़े होकर कमेंट्री भी करता नजर आएगा.

आईसीसी ने नियम बदलने से जुड़े कई ट्वीट किए हैं. इनमें से एक में कहा गया है कि अगर तापमान 35 डिग्री से अधिक होता है तो खिलाड़ियों को शॉर्ट पहनने की अनुमति होगी. यहीं नहीं कमेंटेटर्स फील्डर्स के घेरे के पीछे खड़े होकर मैच के बारे में बता सकेंगे.

आईसीसी ने कहा है कि डे-नाइट टेस्ट के दौरान अंतिम सेशन में दोगुने रन दिए जाएंगे. यानी, चौका मारने पर 8 रन तो छक्का मारने पर 12 रन दिए जाएंगे. टेस्ट मैच में अब टॉस भी नहीं होगा. टॉस की जगह ट्विटर पोल किया जाएगा. पोल के जरिए लोग तय करेंगे कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन गेंदबाजी.

As part of our efforts to make the game more appealing to younger generations, the ICC will be applying both numbers and Instagram handles to kits from the beginning of the World Test Championship. pic.twitter.com/XnvantQfc9

— ICC (@ICC) April 1, 2019