कम ODI मैच, नया ग्लोबल T20 टूर्नामेंट... ICC क्रिकेट कैलेंडर में करेगा ये बड़े-बड़े बदलाव?

ICC भविष्य में इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े-बडे बदलावों पर विचार कर रहा है. इन बदलावों में चैंपियन फ्रैंचाइजी टीमों वाला एक वर्ल्ड क्लब T20 टूर्नामेंट, ODI मैचों को कम करना, अलग-अलग फॉर्मेट के लिए एक फिक्स विंडो और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक्सटेंशन भी शामिल है. अगर इन बदलावों को मंजूरी मिलती है, तो ये ग्लोबल क्रिकेट कैलेंडर, खिलाड़ियों के वर्कलोड और फ्रैंचाइजी व इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच संतुलन को पूरी तरह बदल सकते हैं.
'द गार्जियन' की रिपोर्ट के मुताबिक एडिनबर्ग में बुधवार को होने वाली ICC की एन्युअल जनरल मीटिंग (AGM) में सभी 12 फुल टाइम मेंबर देश इंटरनेशनल क्रिकेट में इन बदलावों पर चर्चा करेंगे. यह उस 'स्ट्रैटेजिक रिव्यू' का हिस्सा है, जिसे अमेरिकी कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से कर रही है. ICC ने क्रिकेट पर विचार करने के लिए ही इस फर्म को काम पर रखा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ICC ऐसे अनोखे आइडिया को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि वह तीनों फॉर्मेट के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है.
क्रिकेट दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, लेकिन इसे सच में ग्लोबल कॉम्पिटिशन बनने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. छोटे देशों में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उनका भविष्य अभी भी पक्का नहीं है, जबकि पारंपरिक ODI और टेस्ट फॉर्मेट टी20 के बढ़ने के दबाव में जूझ रहे हैं. इस खेल से जुड़े ज्यादातर लोगों का मानना है कि टी20 के बढ़ने से सबसे पहले ODI फॉर्मेट पर असर पड़ेगा, क्योंकि दर्शक दो देशों के बीच होने वाले 50-ओवर के मैचों में दिलचस्पी बनाए रखने में मुश्किल महसूस करते हैं.
भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में कहा था, 'अगर क्रिकेट को ग्लोबल और ओलंपिक खेल बनाना है, तो खेल जितना छोटा होगा, उतना ही बेहतर होगा और इसी तरह यह और बड़ा बनेगा. टी20 एक खेल के तौर पर बना रहेगा. मुझे ODI क्रिकेट के बारे में पक्का नहीं पता.' रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ICC जल्द ही ODI क्रिकेट को 50-ओवर वर्ल्ड कप से सिर्फ 18 महीने पहले तक सीमित कर सकता है.
आखिर में, रिपोर्ट में कहा गया है कि ICC 2027 से 2029 वाले एडिशन के लिए WTC में टीमों की संख्या बढ़ाकर 12 कर सकता है, जिसमें आयरलैंड, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान को शामिल किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, कोई भी अन्य बदलाव मौजूदा साइकल (2031 तक) के बाद ही खेल में लागू होंगे. हालांकि, फैंस और खिलाड़ियों को बड़े इंटरनेशनल कैलेंडर में रातों-रात बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. एनालिसिस से पता चलता है कि मौजूदा 'फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम' (FTP) 2031 तक वैसा ही रहेगा, जिसका मतलब है कि इनमें से कोई भी बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव उस साइकल के खत्म होने के बाद ही क्रिकेट में पूरी तरह से लागू हो पाएगा.