Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप के बाद दुखी आईसीसी, घर नहीं पहुंच पा रहे प्लेयर्स, सामने आई बड़ी वजह

टी20 वर्ल्ड कप के बाद दुखी आईसीसी, घर नहीं पहुंच पा रहे प्लेयर्स, सामने आई बड़ी वजह

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अंत हो चुका है. 8 मार्च को टीम इंडिया ने खिताबी जीत दर्ज की, लेकिन विदेशी टीमों के प्लेयर्स अभी भी अपने घर जाने को तरस रहे हैं. मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान-इजरायल के बीच महायुद्ध के चलते प्लेयर्स भारत में ही फंसे हुए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 11, 2026, 12:45 PM IST
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अंत 8 मार्च को टीम इंडिया की लगातार दूसरी खिताबी जीत के साथ हो चुका है. कुछ प्लेयर्स भारत में फंसे हुए हैं जिनके लिए आईसीसी ने निराशा जताई है. मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान-इजरायल के बीच महायुद्ध के चलते प्लेयर्स भारत में ही फंस चुके हैं. आईसीसी की तरफ से पुष्टि की गई कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के चलते इंटरनेशनल हवाई यात्रा को बुरी तरह प्रभावित किया है. एक डिटेल्ड बयान में, ICC ने उन खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच निराशा को माना जो भारत और श्रीलंका द्वारा को-होस्ट किए गए टूर्नामेंट में अपने कैंपेन पूरे करने के बाद घर नहीं लौट पाए हैं.

आईसीसी ने जारी किया बयान

ICC ने प्रेस रिलीज में कहा, 'हम समझते हैं कि खिलाड़ी, कोच, सपोर्ट स्टाफ और उनके परिवार जिन्होंने अपना ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन पूरा कर लिया है, वे घर लौटने के लिए बेचैन हैं. अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं, यह सच में निराशा की बात है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उस निराशा को शेयर करती है.' युद्ध के चलते हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है, मिसाइल के अलर्ट दिए गए हैं और उड़ानों के मार्ग बदलने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. चार्टर और कॉमर्सियल दोनों उड़ानों को अंतिम समय में रद्द कर दिया गया है.

घर वापसी में कितना लगेगा टाइम?

बयान में आगे कहा गया, 'ये ऐसी स्थितियां हैं जो ICC के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं, इन्होंने प्रत्येक यात्रा समाधान को सामान्य परिस्थितियों की तुलना में काफी अधिक जटिल और समय लेने वाला बना दिया है. टी20 विश्व कप जीत के बाद गंभीर और अगरकर के सामने बड़ी चुनौतियां हैं. ICC ने पुष्टि की है कि वह सभी प्रभावित टीमों के लिए सुरक्षित यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कई अधिकार क्षेत्र में एयरलाइंस, चार्टर ऑपरेटरों, हवाईअड्डा अधिकारियों, ग्राउंड हैंडलर्स और सरकारी एजेंसियों के साथ लगातार काम कर रहा है. ICC ने कहा कि दक्षिण अफ्रीकी टीम और स्टाफ बुधवार रात को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होना शुरू करेंगे और सभी के अगले 36 घंटों के भीतर रवाना होने की उम्मीद है.'

24 घंटे में रवाना होगी विंडीज टीम

वेस्टइंडीज टीम और स्टाफ के नौ सदस्य वापस जा रहे हैं, जबकि शेष 16 अगले 24 घंटों के भीतर भारत से रवाना होने वाले हैं. ICC ने सोशल मीडिया पर चल रहे सुझावों को भी खारिज कर दिया कि यात्रा के फैसले सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के अलावा अन्य कारकों से प्रभावित थे. बयान में कहा गया, 'ICC ऐसे किसी भी सुझाव को खारिज करता है कि ये फैसले सुरक्षा, व्यवहार्यता और कल्याण के अलावा किसी और चीज से प्रेरित हैं. स्थिति से अनजान लोगों द्वारा विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर दिए गए सुझाव जितने बेकार हैं, उतने ही गलत भी हैं.'

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

