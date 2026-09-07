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फातिमा सना पर गिरी गाज: शेफाली वर्मा को आक्रामक 'सेंड-ऑफ' देना पड़ा भारी, आईसीसी ने लगाया जुर्माना

आईसीसी ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना पर बड़ी कार्रवाई की है. भारत की शेफाली वर्मा के खिलाफ गलत व्यवहार के लिए फातिमा पर जुर्माना लगाया है. पाकिस्तान की टीम अब तक सेमीफाइनल में अपनी जगह नहीं बना पाई है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 07, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:04 PM IST
फातिमा सना पर गिरी गाज: शेफाली वर्मा को आक्रामक 'सेंड-ऑफ' देना पड़ा भारी, आईसीसी ने लगाया जुर्माना
Image Credit: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना (AI Generated Image).

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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