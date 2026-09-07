फातिमा सना पर गिरी गाज: शेफाली वर्मा को आक्रामक 'सेंड-ऑफ' देना पड़ा भारी, आईसीसी ने लगाया जुर्माना

इस जुर्माने के साथ ही फातिमा सना के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डेमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया है. पिछले 24 महीनों में यह उनका दूसरा अपराध है, जिससे उनके कुल डेमेरिट अंक बढ़कर दो हो गए हैं. इससे पहले पिछले साल 6 अगस्त 2025 को डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ खेले गए एक टी20 मैच के दौरान उन्हें पहला डेमेरिट अंक मिला था. उस मैच में आउट होने के बाद उन्होंने क्रीज से हटने में देरी की थी, जिसे अंपायर के फैसले के प्रति असंतोष प्रकट करना (नियम 2.8 का उल्लंघन) माना गया था. आईसीसी के नियमों के अनुसार, लेवल-1 के उल्लंघन में न्यूनतम सजा केवल एक आधिकारिक फटकार होती है, जबकि अधिकतम सजा मैच फीस का 50% जुर्माना और एक या दो डेमेरिट अंक होते हैं.