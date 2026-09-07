फातिमा सना पर गिरी गाज: शेफाली वर्मा को आक्रामक 'सेंड-ऑफ' देना पड़ा भारी, आईसीसी ने लगाया जुर्माना

India vs Pakistan Women's Match: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना को सोमवार (7 सितंबर) को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा सजा सुनाई गई है. यह कार्रवाई शनिवार (5 सितंबर) को महिला एशिया कप में भारत के खिलाफ खेले गए ग्रुप-स्टेज मैच के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को आपत्तिजनक 'सेंड-ऑफ' देने के कारण की गई है. दुबई में खेले गए इस ग्रुप-ए मैच में आईसीसी की आचार संहिता के नियम (लेवल-1) के उल्लंघन के लिए फातिमा पर उनकी मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है.
फातिमा सना को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए बनी 'आईसीसी आचार संहिता' के नियम 2.5 के उल्लंघन का दोषी पाया गया. यह नियम अंतरराष्ट्रीय मैचों में किसी बल्लेबाज के आउट होने पर ऐसी अभद्र भाषा, हरकतों या इशारों पर रोक लगाता है, जो बल्लेबाज को नीचा दिखाए या उसे आक्रामक प्रतिक्रिया के लिए उकसाए. फातिमा ने अपनी इस गलती को स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी के एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल की सुप्रिया रानी दास द्वारा प्रस्तावित सजा को मान लिया, जिसके कारण इस मामले में किसी औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.
इस जुर्माने के साथ ही फातिमा सना के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डेमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया है. पिछले 24 महीनों में यह उनका दूसरा अपराध है, जिससे उनके कुल डेमेरिट अंक बढ़कर दो हो गए हैं. इससे पहले पिछले साल 6 अगस्त 2025 को डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ खेले गए एक टी20 मैच के दौरान उन्हें पहला डेमेरिट अंक मिला था. उस मैच में आउट होने के बाद उन्होंने क्रीज से हटने में देरी की थी, जिसे अंपायर के फैसले के प्रति असंतोष प्रकट करना (नियम 2.8 का उल्लंघन) माना गया था. आईसीसी के नियमों के अनुसार, लेवल-1 के उल्लंघन में न्यूनतम सजा केवल एक आधिकारिक फटकार होती है, जबकि अधिकतम सजा मैच फीस का 50% जुर्माना और एक या दो डेमेरिट अंक होते हैं.
दुबई में खेले गए इस मैच में भारतीय गेंदबाजों के घातक प्रदर्शन के सामने पाकिस्तान की पूरी टीम मात्र 55 रनों पर ढेर हो गई थी. यह उसके टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास का सबसे कम स्कोर है. भारत की बल्लेबाजी के दौरान गेंदबाजी में कप्तान फातिमा सना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन विकेट चटकाए.इनमें से पहला विकेट शेफाली वर्मा का था, जिन्होंने छह गेंदों में 12 रन बनाए थे. शेफाली का अपनी ही गेंद पर कैच लेने के बाद फातिमा ने उंगली से पवेलियन की तरफ जाने का इशारा किया था. इसके बाद उन्होंने स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल को भी आउट किया. हालांकि, भारत ने अंततः यह मैच सात विकेट से आसानी से जीत लिया.
भारत के हाथों मिली इस करारी हार के बावजूद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी पूरी तरह जिंदा हैं. ग्रुप-ए की अंक तालिका में इस समय पाकिस्तान दूसरे स्थान पर बना हुआ है. सोमवार (7 सितंबर) को दुबई में हांगकांग के खिलाफ होने वाले अपने आखिरी ग्रुप मैच में अगर पाकिस्तान जीत हासिल कर लेता है, तो वह आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर लेगा.