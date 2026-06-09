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'क्रिकेट का मक्का' लॉर्ड्स पर पहली बार लगा ये दाग! पाकिस्तान के स्टेडियम पर भी चला ICC का डंडा, जानें पूरा मामला

लॉर्ड्स के अलावा आईसीसी ने पाकिस्तान के लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम पर भी हंटर चलाया है. मैच रेफरी की रिपोर्ट के बाद इन दोनों पिचों को ICC ने 'असंतोषजनक' बताया है और 1-1 डिमेरिट पॉइंट दिए हैं. बता दें कि लॉर्ड्स की पिच पर क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ये दाग लगा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 09, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:38 PM IST
'क्रिकेट का मक्का' लॉर्ड्स पर पहली बार लगा ये दाग! पाकिस्तान के स्टेडियम पर भी चला ICC का डंडा, जानें पूरा मामला
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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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