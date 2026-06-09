'क्रिकेट का मक्का' लॉर्ड्स पर पहली बार लगा ये दाग! पाकिस्तान के स्टेडियम पर भी चला ICC का डंडा, जानें पूरा मामला

लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के लिए इस्तेमाल की गई पिच को "असंतोषजनक" श्रेणी में रखा गया है और आईसीसी पिच और आउटफील्ड निगरानी प्रक्रिया के तहत इसे एक-एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है. मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने लॉर्ड्स की पिच के बारे में कहा, "पूरे टेस्ट मैच के दौरान पिच पर अत्यधिक सीम मूवमेंट देखने को मिला और कई बार गेंद बेहद नीची रही. पहले दिन 16 और दूसरे दिन 17 विकेट गिरने के दौरान गेंद का उछाल भी लगातार बदलता रहा. पिच की वजह से बल्ले के मुकाबले गेंद का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था.''