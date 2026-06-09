'क्रिकेट का मक्का' लॉर्ड्स पर पहली बार लगा ये दाग! पाकिस्तान के स्टेडियम पर भी चला ICC का डंडा, जानें पूरा मामला

'क्रिकेट का मक्का' कहे जाने वाले लॉर्ड्स ग्राउंड (Lords Cricket Ground) पर पहली बार खराब पिच का दाग लगा है. इस स्टेडियम में पिछले सप्ताह इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला गया था. बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम ने समर की शुरुआत जीत के साथ की, लेकिन मैच के दौरान खेल से ज्यादा चर्चा पिच की हुई. सभी 40 विकेट 996 गेंदों के अंतराल में गिरे, जिससे यह लॉर्ड्स में लगभग 140 वर्षों में खेला गया सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया। इन 40 विकेटों में से 24 बोल्ड या LBW थे.
लॉर्ड्स के अलावा आईसीसी ने पाकिस्तान के लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम पर भी हंटर चलाया है. मैच रेफरी की रिपोर्ट के बाद इन दोनों पिचों को ICC ने 'असंतोषजनक' बताया है और 1-1 डिमेरिट पॉइंट दिए हैं. बता दें कि लॉर्ड्स की पिच पर क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ये दाग लगा है.
लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के लिए इस्तेमाल की गई पिच को "असंतोषजनक" श्रेणी में रखा गया है और आईसीसी पिच और आउटफील्ड निगरानी प्रक्रिया के तहत इसे एक-एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है. मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने लॉर्ड्स की पिच के बारे में कहा, "पूरे टेस्ट मैच के दौरान पिच पर अत्यधिक सीम मूवमेंट देखने को मिला और कई बार गेंद बेहद नीची रही. पहले दिन 16 और दूसरे दिन 17 विकेट गिरने के दौरान गेंद का उछाल भी लगातार बदलता रहा. पिच की वजह से बल्ले के मुकाबले गेंद का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था.''
बता दें कि इंग्लैंड और वेल्स के पास प्रतिबंध के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का समय है, लेकिन खेल के संरक्षक और क्लब का संचालन करने वाली संस्था एमसीसी ने पहले ही दोष स्वीकार कर लिया है. यहां तक कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी कहा था कि ऐसी "अत्यधिक कठिन परिस्थितियां" खेल के भविष्य के लिए अच्छी नहीं हैं.
आईसीसी के नियम के अनुसार, मैच रेफरी द्वारा 'असंतोषजनक' घोषित की गई पिचों को एक डिमेरिट पॉइंट दिया जाएगा, जबकि 'अनुपयुक्त' घोषित की गई पिचों को तीन डिमेरिट पॉइंट दिए जाएंगे. डिमेरिट पॉइंट पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेंगे. जब किसी मैदान पर छह डिमेरिट पॉइंट जमा हो जाते हैं (या यह सीमा पार कर जाते हैं), तो उसे 12 महीने के लिए किसी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी से निलंबित कर दिया जाएगा, जबकि 12 डिमेरिट पॉइंट की सीमा तक पहुंचने पर किसी मैदान को 24 महीने के लिए किसी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी से निलंबित कर दिया जाएगा.