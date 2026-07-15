कंगाली की कगार पर वेस्टइंडीज क्रिकेट! ICC से मिला करोड़ों का लोन, मॉरीशस बना नया 111वां सदस्य

ICC grants loan to Cricket West Indies: स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में आयोजित ICC (ICC) की वार्षिक बैठक में वैश्विक क्रिकेट को लेकर कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इस बैठक में जहां एक तरफ पुरुषों के वनडे और टी20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक तंगी से जूझ रहे क्रिकेट वेस्टइंडीज को उबारने के लिए ICC ने एक बड़े वित्तीय पैकेज (लोन) का ऐलान किया है.
वेस्टइंडीज क्रिकेट आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसकी मदद के लिए ICC ने 12.82 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 107 करोड़ रुपये) का लोन मंजूर कर दिया है.
वेस्टइंडीज क्रिकेट को इतना बड़ा लोन लेने की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि उसे खत्म हुए वित्तीय वर्ष में तगड़ा नुकसान हुआ है. 30 सितंबर, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के ऑडिट आंकड़ों के मुताबिक, क्रिकेट वेस्टइंडीज को 28 मिलियन डॉलर का भारी नेट नुकसान हुआ था, जबकि इससे पिछले साल उसे 24 मिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ था.
दरअसल, साल 2026 में भी बोर्ड को 26 मिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था. इस घाटे से निपटने के लिए बोर्ड ने ICC से लोन की गुहार लगाई थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है. इससे पहले साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान क्रिकेट वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) से 3 मिलियन डॉलर का लोन लिया था, जिसे उसने बाद में चुका दिया था.
बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है. मॉरीशस ICC का 111वां सदस्य बन गया है. ICC ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है. इसके साथ ही अब ICC के पास 12 पूर्ण सदस्य और 98 एसोसिएट सदस्य हो गए हैं.
1. गवर्नेंस रिव्यू कमेटी: इस कमेटी में देबाजीत सैकिया (BCCI), डॉ. मोहम्मद मूसाजी (साउथ अफ्रीका क्रिकेट) और डॉ. रॉस रीवाज (ICC स्वतंत्र निदेशक) शामिल हैं.
2. फ्रेंचाइजी लीग कमेटी: इस कमेटी की अध्यक्षता बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष तमीम इकबाल करेंगे. इसमें उनके अलावा देबाजीत सैकिया (BCCI), रिचर्ड गोल्ड (ECB), टॉड ग्रीनबर्ग (क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया) और डॉ. रूडी वैन वूरेन (नामीबिया) शामिल हैं.