केविन पीटरसन और 2 भारतीय... ICC के 'हाल ऑफ फेम' में कौन-कौन? जय शाह की भी आ गई बधाई

भारत की पूर्व महिला कप्तान अंजुम चोपड़ा ने भी इस सम्मान पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, "एक खेल प्रेमी परिवार में पली-बढ़ी होने के कारण मैंने बचपन से ही क्रिकेट के दिग्गजों की कहानियां सुनी थीं. भारत के लिए खेलने का सपना मेरे अंदर बहुत पहले ही जग गया था." अंजुम भारत के लिए 100 वनडे रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी हैं. उन्होंने 12 टेस्ट, 127 वनडे और 14 टी20 मैच खेले हैं.