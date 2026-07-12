केविन पीटरसन और 2 भारतीय... ICC के 'हाल ऑफ फेम' में कौन-कौन? जय शाह की भी आ गई बधाई

भारतीय क्रिकेट जगत के लिए एक बेहद गौरवशाली पल आ चुका है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज क्रिकेटर्स को आईसीसी 'हाल ऑफ फेम' में शामिल किया है. साथ ही इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन का भी नाम लिस्ट में है. एडिनबर्ग में आयोजित एक शानदार समारोह के दौरान इन तीनों खिलाड़ियों को यह खास सम्मान दिया गया.
भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली का नाम लिस्ट में है जबकि महिला क्रिकेट की दिग्गज अंजुम चोपड़ा को भी सम्मान दिया गया. दोनों दिग्गजों के इस लिस्ट में नाम आने के बाद बधाईयों की होड़ लग गई है. आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने भी तीनों की जमकर तारीफ की और उनका स्वागत किया. इसके अलावा सौरव गांगुली भी इस सम्मान को पाने के बाद इमोशनल नजर आए.
जय शाह ने इन तीनों दिग्गजों की तारीफ करते हुए कहा, "मैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले दिग्गजों का स्वागत करते हुए बेहद खुश हूं, यह उन असाधारण व्यक्तियों को एक श्रद्धांजलि है जिनके योगदान ने हमारे खेल को महान बनाया है. सौरव, अंजुम और केविन ने अपने-अपने देशों का नेतृत्व बेहद गर्व के साथ किया है. आईसीसी की ओर से मैं उन्हें इस हकदार सम्मान के लिए बधाई देता हूं."
गांगुली ने कहा, "मैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में अपना नाम देखना मेरे लिए सबसे यादगार पलों में से एक रहेगा." अपने करियर में 18,575 इंटरनेशनल रन बनाने वाले गांगुली ने आईसीसी चेयरमैन का शुक्रिया भी अदा किया. वहीं, महिला क्रिकेट की मिसाल अंजुम भी खुशी से गदगद नजर आईं.
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भारत की पूर्व महिला कप्तान अंजुम चोपड़ा ने भी इस सम्मान पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, "एक खेल प्रेमी परिवार में पली-बढ़ी होने के कारण मैंने बचपन से ही क्रिकेट के दिग्गजों की कहानियां सुनी थीं. भारत के लिए खेलने का सपना मेरे अंदर बहुत पहले ही जग गया था." अंजुम भारत के लिए 100 वनडे रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी हैं. उन्होंने 12 टेस्ट, 127 वनडे और 14 टी20 मैच खेले हैं.