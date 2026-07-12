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केविन पीटरसन और 2 भारतीय... ICC के 'हाल ऑफ फेम' में कौन-कौन? जय शाह की भी आ गई बधाई

भारतीय क्रिकेट जगत के लिए एक बेहद गौरवशाली पल आ चुका है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज क्रिकेटर्स को आईसीसी 'हाल ऑफ फेम' में शामिल किया है. साथ ही इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन का भी नाम लिस्ट में है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 12, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:56 AM IST
केविन पीटरसन और 2 भारतीय... ICC के 'हाल ऑफ फेम' में कौन-कौन? जय शाह की भी आ गई बधाई
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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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