ICC ने बवाल के बाद सुधारी गलती... फिर लौटा रोहित-विराट का नाम, क्या था असली 'झोल'?

ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम अक्सर चर्चा में रहता है. एशिया कप के चर्चों के बीच रोहित-विराट का शोर थमा ही था कि आईसीसी ने बड़ा झोल कर दिया. आईसीसी ने ताजा वनडे रैंकिंग जारी की जिसमें से रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम ही गायब था. जिसके बाद जमकर बवाल देखने को मिला. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 20, 2025, 06:32 PM IST
ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम अक्सर चर्चा में रहता है. एशिया कप के चर्चों के बीच रोहित-विराट का शोर थमा ही था कि आईसीसी ने बड़ा झोल कर दिया. आईसीसी ने ताजा वनडे रैंकिंग जारी की जिसमें से रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम ही गायब था. जिसके बाद जमकर बवाल देखने को मिला. दरअसल, रोहित शर्मा और विराट कोहली दो फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं जिसमें टेस्ट और टी20 शामिल है. लेकिन वनडे में वह बरकरार थे. सोशल मीडिया पर आईसीसी चर्चा में थी, जिसके बाद यह झोल ठीक हो गया है. 

दूसरे नंबर रोहित शर्मा

आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग आने से पहले रोहित का नाम दूसरे नंबर पर था जबकि कोहली चौथे नंबर पर थे. लेकिन अपडेट होने के बाद दोनों का नाम लिस्ट से गायब नजर आया. देखते ही देखते रैंकिंग का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कुछ लोग रोहित-विराट के वनडे संन्यास का इशारा भी समझ बैठे. हालांकि, आईसीसी ने अब अपनी इस गलती को सुधार लिया है.

टॉप-100 से थे गायब

रोहित शर्मा और विराट कोहली ही लिस्ट से गायब थे. दोनों का नाम टॉप-100 से भी बाहर था. रोहित के गायब होने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया. शुभमन गिल पहले नंबर पर थे और उनके बाद दूसरे स्थान पर बाबर आजम का नाम आ गया था. वहीं, विराट कोहली के चौथे नंबर पर चरिथ असलंका आ चुके थे. हालांकि, अब सब नॉर्मल हो चुका है. 

ये भी पढे़ं.. 'उनके लिए प्रार्थना करें..' सचिन के बचपन के जिगरी की जिंदगी से 'जंग', भाई ने दिया हेल्थ अपडेट

वनडे में जल्द दिखेंगे रोहित-विराट

रोहित शर्मा और विराट कोहली एशिया कप के बाद एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे. टीम इंडिया को अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर वनडे सीरीज खेलनी है. इस सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से पर्थ में होगा. इसके बाद 23 और 25 अक्टूबर को बाकी के दो मैच खेले जाएंगे. हालांकि, कुछ डरावनी रिपोर्ट्स भी देखी जा रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि रोहित-विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलते नजर नहीं आएंगे.

 

