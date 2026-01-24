Advertisement
trendingNow13084868
Hindi Newsक्रिकेटहो गया कन्फर्म... T20 World Cup में बांग्लादेश की जगह इस टीम की एंट्री, इंग्लैंड की नींद क्यों उड़ी?

हो गया कन्फर्म... T20 World Cup में बांग्लादेश की जगह इस टीम की एंट्री, इंग्लैंड की नींद क्यों उड़ी?

Scotland Entry in T20 World Cup 2026: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने शनिवार (24 जनवरी) को आधिकारिक तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है. स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम को ग्रुप-सी में जगह मिली है, जहां उनका सामना इटली, नेपाल, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड से होगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हो गया कन्फर्म... T20 World Cup में बांग्लादेश की जगह इस टीम की एंट्री, इंग्लैंड की नींद क्यों उड़ी?

Scotland Entry in T20 World Cup 2026: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने शनिवार (24 जनवरी) को आधिकारिक तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है. स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम को ग्रुप-सी में जगह मिली है, जहां उनका सामना इटली, नेपाल, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड से होगा. बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आईसीसी टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया और कहा कि क्रिकेट की शासी निकाय ने उनकी चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया. आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पत्र लिखकर सूचित किया है कि उनकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया गया है. 

आईसीसी ने शुक्रवार को दुबई में अध्यक्ष जय शाह की अध्यक्षता में बांग्लादेश के भविष्य और टूर्नामेंट में उसकी भागीदारी पर फैसला लेने के लिए एक बैठक बुलाई थी. बांग्लादेश ने अंतिम प्रयास के रूप में आईसीसी को पत्र लिखकर मामले को विवाद समाधान समिति के पास भेजने का अनुरोध किया था. हालांकि, समिति अपील मंच के रूप में कार्य नहीं कर सकती और उसने आईसीसी के अंतिम निर्णय को ही मानने का फैसला किया.

टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की एंट्री

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश के बाहर होने से अचानक स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम की किस्मत चमक गई है. हालांकि, आईसीसी के इस टूर्नामेंट में उनके पास 5 बार खेलने का अनुभव है. बता दें कि स्कॉटलैंड ने टूर्नामेंट के पिछले दो संस्करणों 2022 और 2024 में भाग लिया था, लेकिन अच्छे प्रदर्शन के बावजूद सुपर 8 चरण में जगह बनाने में असफल रहा. इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को जबरदस्त टक्कर भी दी थी. 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'