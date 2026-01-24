हो गया कन्फर्म... T20 World Cup में बांग्लादेश की जगह इस टीम की एंट्री, इंग्लैंड की नींद क्यों उड़ी?

Scotland Entry in T20 World Cup 2026: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने शनिवार (24 जनवरी) को आधिकारिक तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है. स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम को ग्रुप-सी में जगह मिली है, जहां उनका सामना इटली, नेपाल, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड से होगा. बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आईसीसी टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया और कहा कि क्रिकेट की शासी निकाय ने उनकी चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया. आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पत्र लिखकर सूचित किया है कि उनकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया गया है.

आईसीसी ने शुक्रवार को दुबई में अध्यक्ष जय शाह की अध्यक्षता में बांग्लादेश के भविष्य और टूर्नामेंट में उसकी भागीदारी पर फैसला लेने के लिए एक बैठक बुलाई थी. बांग्लादेश ने अंतिम प्रयास के रूप में आईसीसी को पत्र लिखकर मामले को विवाद समाधान समिति के पास भेजने का अनुरोध किया था. हालांकि, समिति अपील मंच के रूप में कार्य नहीं कर सकती और उसने आईसीसी के अंतिम निर्णय को ही मानने का फैसला किया.

टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की एंट्री

बांग्लादेश के बाहर होने से अचानक स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम की किस्मत चमक गई है. हालांकि, आईसीसी के इस टूर्नामेंट में उनके पास 5 बार खेलने का अनुभव है. बता दें कि स्कॉटलैंड ने टूर्नामेंट के पिछले दो संस्करणों 2022 और 2024 में भाग लिया था, लेकिन अच्छे प्रदर्शन के बावजूद सुपर 8 चरण में जगह बनाने में असफल रहा. इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को जबरदस्त टक्कर भी दी थी.