ICC का ऐतिहासिक फैसला... वर्ल्ड कप के लिए पहली बार किया ये बड़ा ऐलान, भारत में होना है टूर्नामेंट

ICC ने आगामी महिला वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. यह वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जाएगा. आईसीसी ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए महिला अंपायरों और मैच अधिकारियों के पैनल की घोषणा की है. ऐसा पहली बार होगा, जब टूर्नामेंट की सारी मैच ऑफिशियल्स और अंपायर महिलाएं होंगी. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने वर्ल्ड कप को लेकर यह ऐतिहासिक फैसला लिया है.

ICC चेयरमैन ने की सराहना

इससे पहले 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में मैच ऑफिशियल्स और अंपायर के रूप में महिलाएं दिख चुकी हैं. आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा, 'यह महिला क्रिकेट के सफर में एक निर्णायक पल है. हमें उम्मीद है कि यह खेल के सभी पहलुओं में कई और नई कहानियों का मार्ग प्रशस्त करेगा. मैच अधिकारियों के रूप में महिला पैनल का शामिल होना न केवल एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि क्रिकेट में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी की अटूट प्रतिबद्धता का एक सशक्त प्रतिबिंब भी है.'

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा, 'यह विकास प्रतीकात्मक मूल्य से कहीं आगे जाता है. यह दृश्यता, अवसर और ऐसे सार्थक रोल मॉडल के निर्माण के बारे में है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकें. वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता को उजागर करके, हमारा उद्देश्य आकांक्षाओं को जगाना और इस बात को पुष्ट करना है कि क्रिकेट में नेतृत्व और प्रभाव लिंग-भेद से परे है.'

'एक नया अध्याय...'

शाह ने कहा, 'महिलाओं के खेल के विकास में एक नए अध्याय को मान्यता देते हुए हमें गर्व हो रहा है. हमारा मानना ​​है कि इस पहल का प्रभाव इस टूर्नामेंट से कहीं आगे तक जाएगा, जिससे दुनिया भर में अधिकाधिक महिलाओं को अंपायरिंग करियर अपनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और खेल के भीतर क्या संभव है, इसे पुनः परिभाषित करने में मदद मिलेगी.'

तीन भारतीय नाम शामिल

आईसीसी द्वारा घोषित अंपायर्स और रेफरियों के पैनल में तीन भारतीय नाम भी शामिल हैं. जीएस लक्ष्मी रेफरी होंगी, जबकि वृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन अंपायर होंगी.

आईसीसी मैच अधिकारियों का पैनल

मैच रेफरी : ट्रुडी एंडरसन, शैंड्रे फ्रिट्ज, जीएस लक्ष्मी, मिशेल परेरा.

अंपायर : लॉरेन एजेनबैग, कैंडेस ला बोर्डे, किम कॉटन, सारा दंबनेवाना, शथिरा जाकिर जेसी, केरिन क्लास्टे, जननी एन, निमाली परेरा, क्लेयर पोलोसाक, वृंदा राठी, सू रेडफर्न, एलोइस शेरिडन, गायत्री वेणुगोपालन, जैकलीन विलियम्स.