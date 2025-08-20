ICC की लेटेस्ट वनडे रैंकिंग जारी, ये बल्लेबाज बना नंबर-1, विराट और रोहित अचानक हुए गायब
Advertisement
trendingNow12889288
Hindi Newsक्रिकेट

ICC की लेटेस्ट वनडे रैंकिंग जारी, ये बल्लेबाज बना नंबर-1, विराट और रोहित अचानक हुए गायब

ICC Latest ODI Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अपनी ताजा वनडे रैंकिंग जारी की है. ICC की लेटेस्ट वनडे रैंकिंग में एक चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है. वर्ल्ड क्रिकेट के दो महान वनडे बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली अचानक ICC वनडे रैंकिंग से गायब हो गए हैं. यह बहुत ही चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही 13 अगस्त को रोहित शर्मा दुनिया के नंबर-2 वनडे बल्लेबाज थे. वहीं, विराट कोहली ICC की वनडे रैंकिंग में नंबर-4 पोजीशन पर काबिज थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 20, 2025, 03:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ICC की लेटेस्ट वनडे रैंकिंग जारी, ये बल्लेबाज बना नंबर-1, विराट और रोहित अचानक हुए गायब

ICC Latest ODI Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अपनी ताजा वनडे रैंकिंग जारी की है. ICC की लेटेस्ट वनडे रैंकिंग में एक चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है. वर्ल्ड क्रिकेट के दो महान वनडे बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली अचानक ICC वनडे रैंकिंग से गायब हो गए हैं. यह बहुत ही चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही 13 अगस्त को रोहित शर्मा दुनिया के नंबर-2 वनडे बल्लेबाज थे. वहीं, विराट कोहली ICC की वनडे रैंकिंग में नंबर-4 पोजीशन पर काबिज थे. 20 अगस्त को एक बार फिर ICC की ताजा वनडे रैंकिंग जारी हुई तो फैंस के होश उड़ गए.

विराट और रोहित अचानक हुए गायब

रोहित शर्मा और विराट कोहली अचानक ICC वनडे रैंकिंग से गायब हो गए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के ये दोनों ही महान बल्लेबाज ICC की ताजा वनडे रैंकिंग में टॉप 100 में भी नहीं हैं. इस घटना के बाद अचानक सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई है. बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. यह ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच था. भारत ने इस मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती थी.

 

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaVirat KohliShubman Gill

Trending news

भारत-पाक मैच को लेकर आदित्य ठाकरे ने लिखी चिट्ठी, कहा- पीएम ने कहा था कि खून...
Shivsena UBT
भारत-पाक मैच को लेकर आदित्य ठाकरे ने लिखी चिट्ठी, कहा- पीएम ने कहा था कि खून...
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
amit shah news
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
Kerala
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर PM की मुहर
Digital India
साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर PM की मुहर
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
Himachal Pradesh
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
CP Radhakrishnan
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
Vice President
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
Rajiv Gandhi
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
;