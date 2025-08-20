ICC की लेटेस्ट वनडे रैंकिंग जारी, ये बल्लेबाज बना नंबर-1, विराट और रोहित अचानक हुए गायब

ICC Latest ODI Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अपनी ताजा वनडे रैंकिंग जारी की है. ICC की लेटेस्ट वनडे रैंकिंग में एक चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है. वर्ल्ड क्रिकेट के दो महान वनडे बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली अचानक ICC वनडे रैंकिंग से गायब हो गए हैं. यह बहुत ही चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही 13 अगस्त को रोहित शर्मा दुनिया के नंबर-2 वनडे बल्लेबाज थे. वहीं, विराट कोहली ICC की वनडे रैंकिंग में नंबर-4 पोजीशन पर काबिज थे. 20 अगस्त को एक बार फिर ICC की ताजा वनडे रैंकिंग जारी हुई तो फैंस के होश उड़ गए.

विराट और रोहित अचानक हुए गायब

रोहित शर्मा और विराट कोहली अचानक ICC वनडे रैंकिंग से गायब हो गए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के ये दोनों ही महान बल्लेबाज ICC की ताजा वनडे रैंकिंग में टॉप 100 में भी नहीं हैं. इस घटना के बाद अचानक सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई है. बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. यह ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच था. भारत ने इस मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती थी.