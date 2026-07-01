ICC Latest Rankings: अभिषेक और रूट से छिनी नंबर 1 की गद्दी, नई रैंकिंग में 5 बड़े बदलाव, गिल ने किया कमाल

ICC Latest Rankings: आईसीसी ने तीनों फॉर्मेट की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है. आयरलैंड सीरीज के बाद टी20 रैंकिंग में चौंकाने वाला बदलाव हुआ, जबकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज के बाद जो रूट की बादशाहत खत्म हो गई है. भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के लिए ताजा रैंकिंग कमाल की रही. उन्हें टेस्ट और वनडे दोनों में जबरदस्त फायदा मिला है. अब हम बिना देर किए उन बदलावों के बारे में जान लेते हैं, जो इस रैंकिंग में देखने को मिले हैं. नंबर 1 वाला बदलाव ने फैंस को हैरान कर दिया है.
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में करीब 1 साल से नंबर 1 पर काबिज अभिषेक शर्मा की गद्दी छिन गई है. उनकी जगह ईशान किशन दुनिया के नए नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बन गए हैं. ईशान ने 876 की करियर बेस्ट रेटिंग के साथ टॉप किया है, जबकि अभिषेक को 6 पॉइंट्स का नुकसान हुआ और वे 869 अंकों के साथ नंबर-2 पर खिसक गए हैं. फैंस इसलिए हैरान हैं क्योंकि हाल में आयरलैंड के खिलाफ खत्म हुई सीरीज में किशन ने सिर्फ 13, जबकि अभिषेक ने 49 रन बनाए थे. इसके बाद भी किशन को फायदा मिला है.
इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खत्म हुई 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारी उलटफेर हुआ है. इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट और युवा सनसनी हैरी ब्रूक आखिरी टेस्ट में खराब प्रदर्शन के कारण क्रमशः 31 और 14 रेटिंग पॉइंट्स गंवा बैठे. इसका सीधा फायदा ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड (853 पॉइंट्स) को मिला. हेड ने अपने करियर में पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 का पायदान हासिल किया है. हैरी ब्रूक (852) अब दूसरे, जबकि जो रूट (840) लुढ़ककर सीधे तीसरे स्थान पर आ गए हैं.
भारतीय टीम के 'प्रिंस' शुभमन गिल के लिए यह रैंकिंग बेहद शानदार रही है. पिछले एक साल से हर टेस्ट सीरीज में लगातार रन बरसाने का इनाम उन्हें मिला है. शुभमन गिल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में लंबी छलांग लगाकर नंबर-6 पर पहुंच गए हैं. पिछले एक साल में दुनिया भर में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम दर्ज है. वहीं वनडे फॉर्मेट में गिल ने 3 स्थानों की जबरदस्त छलांग लगाई है और अब 791 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के नंबर-2 बल्लेबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल (815 पॉइंट्स) टॉप पर काबिज हैं.
गेंदबाजी के मोर्चे पर भारत के यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह के फैंस के लिए अच्छी खबर है. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी चोट के कारण नॉटिंघम टेस्ट नहीं खेल पाए, जिससे उन्हें अपने अंकों का थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा. इसका फायदा बुमराह को मिला. वे 870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दोबारा दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं, जबकि मैट हेनरी (861 पॉइंट्स) अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. इससे पहले दोनों गेंदबाज संयुक्त रूप से नंबर-1 पर थे.
आईसीसी की ताजा टीम रैंकिंग पर नजर डालें तो तीनों फॉर्मेट में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. लिमिटेड ओवर्स यानी टी20I और वनडे में टीम इंडिया का राज बरकरार है. भारत वनडे रैंकिंग में 121 अंकों के साथ और टी20 रैंकिंग में 272 अंकों के साथ दुनिया की नंबर-1 टीम बना हुआ है. जबकि टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई टीम 131 अंकों के साथ एकतरफा बढ़त बनाए हुए है. साउथ अफ्रीका (119) दूसरे और भारत (104) चौथे स्थान पर मौजूद है.