ICC T20I रैंकिंग: घातक बॉलर बुमराह की लंबी छलांग, राशिद खान का दूसरे नंबर पर कब्जा, इस भारतीय के सिर पर ताज बरकरार

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच ICC ने टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग जारी की है. ताजा रैंकिंग में टीम इंडिया के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टॉप पोजीशन पर बने हुए हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश, वेस्टइंडीज के मैथ्यू फोर्ड और भारत के जसप्रीत बुमराह ने लंबी छलांग लगाई है. ताजा रैंकिंग में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान दूसरे स्थान पर हैं. साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश 21 स्थान की छलांग लगाते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद चौथे स्थान पर हैं.

ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग

पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को दो स्थान का नुकसान हुआ है. अबरार अहमद पांचवें स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जांपा ने 2 स्थान की छलांग लगाते हुए छठा स्थान हासिल किया है. वेस्टइंडीज के मैथ्यू फोर्ड ने भी बड़ी छलांग लगाई है. मैथ्यू फोर्ड ने 23 स्थान की छलांग लगाते हुए टॉप 10 में एंट्री की है और सातवां स्थान हासिल किया है.

जसप्रीत बुमराह की टॉप 10 में एंट्री

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी. उस प्रदर्शन के आधार पर जसप्रीत बुमराह की भी एंट्री टॉप 10 में हो गई है. जसप्रीत बुमराह 7 स्थान की छलांग लगाते हुए आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं. बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान नौवें स्थान पर हैं, जबकि श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा दसवें स्थान पर हैं. टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके वानिंदु हसरंगा को चार स्थान का नुकसान हुआ है. टॉप 10 में 7 स्पिनर हैं.

बल्लेबाजी रैंकिंग में अभिषेक टॉप पर

टी20 के टॉप 10 बल्लेबाजों में भारत के अभिषेक शर्मा पहले, इंग्लैंड के फिल साल्ट दूसरे, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान तीसरे (दो स्थान का फायदा), श्रीलंका के पथुम निसांका चौथे, भारत के ईशान किशन पांचवें (तीन स्थान का फायदा), भारत के सूर्यकुमार यादव छठे, भारत के तिलक वर्मा सातवें (तीन स्थान का नुकसान), इंग्लैंड के जोस बटलर आठवें (एक स्थान का नुकसान), साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस नौवें (दस स्थान का फायदा) और न्यूजीलैंड के टिम सेफर्ट दसवें स्थान पर हैं.