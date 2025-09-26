धरे गए हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान, भारत की शिकायत पर फाइनल से पहले ICC का एक्शन

दुबई में को पाकिस्तान के क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की ICC में सुनवाई पूरी हो गई है. उन पर भारत के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान कथित तौर पर उकसाने वाले इशारे करने का आरोप था. टूर्नामेंट से जुड़े सूत्रों के अनुसार कुछ इशारों के लिए उन पर बैन लग सकता है. माना जा रहा है कि रऊफ पर पिछले रविवार को भारत के खिलाफ मैच के दौरान 'अभद्र भाषा और आक्रामक इशारों' के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है.

दूसरी ओर, फरहान ने अपने 'गन सेलिब्रेशन' के लिए किसी भी नियम के उल्लंघन से इनकार किया है. उनका दावा है कि यह उनके 'पख्तून जनजाति में जश्न मनाने का एक पारंपरिक तरीका' है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इन दोनों खिलाड़ियों पर उकसाने वाले इशारे करने का आरोप लगाया है. बता दें कि दोनों टीमें 28 सितंबर को इस टूर्नामेंट के फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ने वाली हैं.