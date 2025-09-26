Advertisement
धरे गए हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान, भारत की शिकायत पर फाइनल से पहले ICC का एक्शन

दुबई में को पाकिस्तान के क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की ICC में सुनवाई पूरी हो गई है. उन पर भारत के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान कथित तौर पर उकसाने वाले इशारे करने का आरोप था. टूर्नामेंट से जुड़े सूत्रों के अनुसार कुछ इशारों के लिए उन पर बैन लग सकता है. माना जा रहा है कि रऊफ पर पिछले रविवार को भारत के खिलाफ मैच के दौरान 'अभद्र भाषा और आक्रामक इशारों' के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है.

Sep 26, 2025
दूसरी ओर, फरहान ने अपने 'गन सेलिब्रेशन' के लिए किसी भी नियम के उल्लंघन से इनकार किया है. उनका दावा है कि यह उनके 'पख्तून जनजाति में जश्न मनाने का एक पारंपरिक तरीका' है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इन दोनों खिलाड़ियों पर उकसाने वाले इशारे करने का आरोप लगाया है. बता दें कि दोनों टीमें 28 सितंबर को इस टूर्नामेंट के फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ने वाली हैं.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Haris RaufSahibzada FarhanIND vs Pak

