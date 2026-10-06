आईसीसी 'प्लेयर ऑफ द मंथ' की रेस: भारत के विस्फोटक ओपनर से शुभमन गिल की टक्कर, जिम्बाब्वे के कप्तान भी दे रहे चुनौती

ICC Player of the Month September 2026: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने सितंबर 2026 के लिए 'मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार के नामांकनों की घोषणा कर दी है. सीमित ओवरों के क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद भारत के आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, कप्तान शुभमन गिल और जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा को इस प्रतिष्ठित मासिक सम्मान के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में अभिषेक की तूफानी बल्लेबाजी, वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में गिल का रिकॉर्डतोड़ दोहरा शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रजा के शानदार ऑलराउंड खेल ने इन तीनों को दावेदार बनाया है.
अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज से पहले अभिषेक शर्मा पिछली 10 T20 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक ही बना सके थे, लेकिन उन्होंने इस सीरीज में धमाकेदार वापसी की. उन्होंने दिल्ली में खेले गए पहले T20I मैच में केवल 32 गेंदों पर 82 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने महज 22 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया. भारत ने 157 रनों का लक्ष्य 38 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया और अभिषेक को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
दूसरे T20I में 19 गेंदों पर 39 रन बनाने के बाद, अभिषेक ने सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने केवल 45 गेंदों में 108 रन बनाए और मात्र 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. यह किसी फुल मेंबर देश के बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज T20I शतक बन गया. उन्होंने अपना अर्धशतक सिर्फ 16 गेंदों में जड़ा और 317.64 का स्ट्राइक रेट हासिल किया, जो पुरुषों के T20I में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे अधिक स्ट्राइक रेट है.
Three exceptional performers from the Asia Cup and Asian Games are in the running for the ICC Women's Player of the Month award for September 2026 https://t.co/tjyD3deezz https://t.co/EVkjVcHFEr
— ICC (@ICC) October 6, 2026
अपनी 108 रनों की पारी के दौरान अभिषेक ने 11 छक्के लगाए, जो किसी भारतीय द्वारा एक T20I पारी में जड़े गए दूसरे सबसे ज्यादा छक्के हैं. उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर पावरप्ले में बिना कोई विकेट खोए 100 रन जोड़े, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है. शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के साथ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब भी मिला. उन्होंने तीन मैचों में 76.33 की औसत से कुल 229 रन बनाए और T20I रैंकिंग में नंबर 2 बल्लेबाज के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की.
भारतीय टीम के कप्तान और आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज शुभमन गिल ने सितंबर महीने में निरंतरता और रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन का बेहतरीन संगम दिखाया. वेस्टइंडीज के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे मैच में उन्होंने 108 गेंदों पर 110 रन बनाकर भारत के 296 रनों के सफल रन चेज की नींव रखी. यह उनका 10वां वनडे शतक था, जिसमें विराट कोहली के साथ उनकी महत्वपूर्ण साझेदारी ने भारत को आसान जीत दिलाई.
इसके बाद गिल ने गुवाहाटी के दूसरे वनडे में साल की सबसे यादगार पारियों में से एक खेली. 406 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज महज 43.3 ओवर में पूरा कर लिया. कप्तान गिल 133 गेंदों में 26 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 223 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने 62 गेंदों में शतक और 117 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक है. उनकी नाबाद 223 रनों की पारी सफल वनडे रन चेज में किसी भी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी बन गई.
जिम्बाब्वे भले ही ऑस्ट्रेलिया से 3-0 से वनडे सीरीज हार गया, लेकिन नंबर 2 रैंक वनडे ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने सीरीज में जबर्दस्त जुझारूपन दिखाया. पहले वनडे में जब जिम्बाब्वे ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती 4 विकेट जल्दी गंवा दिए थे, तब रजा ने 57 रनों की धैर्यपूर्ण पारी खेली और क्रेग इरविन के साथ 98 रनों की साझेदारी की. इसके बाद दूसरे वनडे में भी उन्होंने 45 गेंदों पर महत्वपूर्ण 45 रन जोड़े.
सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे में जब जिम्बाब्वे की टीम संकट में थी, तब रजा 29वें ओवर में क्रीज पर आए और 72 गेंदों पर 81 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे जिम्बाब्वे ने 271/8 का मजबूत स्कोर बनाया. इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए ओलिवर पीक और शतकवीर जोश इंग्लिस को पवेलियन भेजा. पूरे महीने गेंद और बल्ले दोनों से उनका योगदान जिम्बाब्वे के लिए बेहद खास रहा.