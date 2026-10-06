आईसीसी 'प्लेयर ऑफ द मंथ' की रेस: भारत के विस्फोटक ओपनर से शुभमन गिल की टक्कर, जिम्बाब्वे के कप्तान भी दे रहे चुनौती

इसके बाद गिल ने गुवाहाटी के दूसरे वनडे में साल की सबसे यादगार पारियों में से एक खेली. 406 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज महज 43.3 ओवर में पूरा कर लिया. कप्तान गिल 133 गेंदों में 26 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 223 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने 62 गेंदों में शतक और 117 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक है. उनकी नाबाद 223 रनों की पारी सफल वनडे रन चेज में किसी भी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी बन गई.