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आईसीसी 'प्लेयर ऑफ द मंथ' की रेस: भारत के विस्फोटक ओपनर से शुभमन गिल की टक्कर, जिम्बाब्वे के कप्तान भी दे रहे चुनौती

ICC Player of the Month September 2026: आईसीसी ने सितंबर 2026 के 'मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार के लिए भारत के अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल तथा जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को नामांकित किया है. जानिए तीनों खिलाड़ियों के शानदार आंकड़ों और रिकॉर्ड्स की पूरी जानकारी.

Published: Oct 06, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 04:12 PM IST
आईसीसी 'प्लेयर ऑफ द मंथ' की रेस: भारत के विस्फोटक ओपनर से शुभमन गिल की टक्कर, जिम्बाब्वे के कप्तान भी दे रहे चुनौती
Image Credit: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल. BCCI

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