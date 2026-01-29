T20 World Cup All Squad List: 20 में से 15 टीमों की फाइनल लिस्ट जारी, 2 देशों ने अब तक नहीं किया स्क्वॉड का ऐलान

Advertisement
T20 World Cup All Squad List: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी को होने वाली है. यह टूर्नामेंट 8 मार्च तक चलेगा. इसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी और टूर्नामेंट में सेमीफाइनल-फाइनल सहित 41 मैच होंगे. मेजबान भारतीय टीम ट्रॉफी को डिफेंड करने उतरेगी.

Jan 29, 2026
T20 World Cup All Squad List: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी को होने वाली है. यह टूर्नामेंट 8 मार्च तक चलेगा. इसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी और टूर्नामेंट में सेमीफाइनल-फाइनल सहित 41 मैच होंगे. मेजबान भारतीय टीम ट्रॉफी को डिफेंड करने उतरेगी. उसने 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में खिताब जीता था. उसने सबसे पहले अपने स्क्वॉड का ऐलान किया था.

3 टीमों की अभी प्रोविजनल लिस्ट ही जारी

टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 20 में 15 टीमों ने अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. अमेरिका और यूएई की टीमें अब तक घोषित नहीं हुई है. ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंग्लैंड ने अब तक सिर्फ प्रोविजनल स्क्वॉड की लिस्ट जारी की है. इन तीनों ने टीम फाइनल नहीं की है. 20 देशों को पांच-पांच के चार ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर आठ स्टेज में आगे बढ़ेंगी.

किस ग्रुप में कौन सी टीम?

ग्रुप ए में पाकिस्तान और भारत का आमना-सामना होगा. इसमें अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स भी है. ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, सह-मेजबान श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ओमान और आयरलैंड हैं. ग्रुप सी में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के साथ नेपाल, इटली और स्कॉटलैंड है. स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह टूर्नामेंट में शामिल किया गया है. ग्रुप डी में न्यूजीलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और कनाडा हैं.

देख लें सभी टीमों की लिस्ट

ग्रुप ए
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमरा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.

अमेरिका: घोषित किया जाना है.

नामीबिया: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेन ग्रीन, बर्नार्ड शोल्ट्ज, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जे जे स्मिट, जान फ्राइलिनक, लॉरेन स्टीनकैंप, मालन क्रूगर, निकोल लोफ्टी-ईटन, जैक ब्रासेल, बेन शिकोंगो, जेसी बाल्ट, डायलन लीचर, डब्ल्यूपी मायबर्ग, मैक्स हेंगो. 

रिजर्व: अलेक्जेंडर वोल्शेंक.

नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), कॉलिन एकरमैन, नोआ क्रोज, बास डी लीडे, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, माइकल लेविट, जैक लायन-कैशेट, मैक्स ओडाड, लोगान वैन बीक, टिम वैन डेर गुगटेन, रूलोफ वैन डेर मेरवे, पॉल वैन मीकेरेन, साकिब जुल्फिकार.

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक.

ग्रुप बी
ऑस्ट्रेलिया (प्रोविजनल टीम): मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.

श्रीलंका (प्रोविजनल टीम): दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जेनिथ लियानाज, चैरिथ असलांका, कामिंदु मेंडिस, पवन रथनायके, सहान अराचिगे, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेललागे, मिलन रतनायके, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महेश थीक्षाना, दुशान हेमंथा, विजयकांत व्यासकांत, ट्रैवीन मैथ्यू.

जिम्बाब्वे: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, ब्रेंडन टेलर.

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज, कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज, जोश लिटिल, बैरी मैक्कार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लोर्कन टकर, बेन व्हाइट, क्रेग यंग.

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावले, शाह फैसल, नदीम खान, सुफयान महमूद, जय ओडेदरा, शफीक जान, आशीष ओडेदरा, जितेन रामानंदी, हसनैन अली शाह.

ग्रुप सी

इंग्लैंड (प्रोविजनल): हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कुरन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड.

इटली: वेन मैडसेन (कप्तान), मार्कस कैम्पोपियानो, जियान पिएरो मीडे, जैन अली, अली हसन, क्रिशन जॉर्ज, हैरी मैनेंटी, एंथोनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, सैयद नकवी, बेंजामिन मैनेंटी, जसप्रीत सिंह, जेजे स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट, थॉमस ड्रेका.

नेपाल: रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला, लोकेश बम.

स्कॉटलैंड: रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, ज़ैनुल्लाह एहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैकक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलन, जॉर्ज मुन्से, सफ्यान शरीफ, मार्क वाट, ब्रैडली व्हील. 

ट्रैवलिंग रिजर्व: जैस्पर डेविडसन, जैक जार्विस, नॉन-ट्रैवलिंग रिजर्व: मैकेंज़ी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड, चार्ली टियर.

ग्रुप डी

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को यानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एंगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स.

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलेन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, कायेल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम साइफर्ट, ईश सोढ़ी.

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान.

रिजर्व: एएम गजनफर, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी.

कनाडा: दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), अजयवीर हुंदल, अंश पटेल, दिलोन हेइलिगर, हर्ष ठाकेर, जसकरनदीप बुट्टर, कलीम सना, कंवरपाल ताथगुर, नवनीत धालीवाल, निकोलस किर्टन, रविंदरपाल सिंह, साद बिन जफर, शिवम शर्मा, श्रेयस मोव्वा, युवराज समरा.

यूएई: घोषित किया जाना है.

About the Author
author img
Rohit Raj

Rohit Raj

