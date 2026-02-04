टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-A में 5 टीमें.. किसमें कितना है दम? सेमीफाइनल में इस टीम का पहुंचना कंफर्म!

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ग्रुप ए से पहला मैच 7 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा. इस ग्रुप में टूर्नामेंट के मेजबान देशों में से एक, भारत भी शामिल है. मौजूदा चैंपियन भारत विश्व कप में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए ट्रॉफी बरकरार रखने की कोशिश करेगा.2024 में चौंकाने वाली टीम अमेरिका थी, जो एक बार फिर कड़ी टक्कर देगी. नामीबिया भी इस ग्रुप में शामिल है.विश्व कप की शुरुआत होने में अब बस थोड़ा ही समय रह गया है. सब अपनी-अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं. आगमी विश्व कप में भारतीय टीम खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है.

भारत

टी20 और वनडे दोनों में नंबर एक पर काबिज भारतीय टीम, टी20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में एक मजबूत दावेदार है.बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा सबसे आगे हैं, जिन्होंने महज 37 मैचों में दो शतकों सहित 1,267 रन बनाए हैं. टी20 में उनका स्ट्राइक रेट 194.92 के साथ करियर का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है. 2024 की जीत के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद भारतीय टीम के नए युग की शुरुआत हो रही है और शर्मा इस दौर में उभरते हुए बल्लेबाज हैं.गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह अभी भी शानदार फॉर्म में हैं और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन गेंदबाजी एक अहम हथियार है.टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को टीम में जगह नहीं मिली है, इसलिए विकेटकीपिंग के लिए ईशान किशन और संजू सैमसन के बीच मुकाबला होने की संभावना है। वहीं, सैमसन शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे.अपने चार ग्रुप मैचों में से तीन भारत में होने के कारण, सह-मेजबान टीम घरेलू मैदान का पूरा फायदा उठाना चाहेगी.

नामीबिया

नामीबिया लगातार चौथी बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में हिस्सा ले रहा है.उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2021 में अपने पहले ही विश्व कप में रहा, जब वे सुपर 12 चरण तक पहुंचे और नीदरलैंड्स को हराया, जिनसे उनका इस साल फिर मुकाबला होगा.पिछली बार वेस्ट इंडीज और अमेरिका के खिलाफ खेले गए विश्व कप में नामीबिया ने अपने पहले मैच में ओमान को सुपर ओवर में हराकर जीत हासिल की थी। उस मैच में रुबेन ट्रम्पेलमैन ने चार विकेट लिए थे और वे इस बार भी शानदार प्रदर्शन करने के लिए वापस आए हैं.क्रेग विलियम्स भी विश्व कप में वापसी कर रहे हैं। खिलाड़ी के रूप में ईगल्स के दिग्गज रह चुके विलियम्स अब मुख्य कोच की भूमिका में हैं, क्योंकि अफ्रीकी टीम 2027 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की सह-मेजबानी की तैयारी कर रही है.इससे पहले, उन्हें भारत और पाकिस्तान का सामना करना होगा, जो सिर्फ दूसरी बार होगा, और वे अमेरिका के खिलाफ अपने 0-2 के रिकॉर्ड में सुधार करने की उम्मीद करेंगे.

नीदरलैंड्स

नारंगी रंग की जर्सी पहने नीदरलैंड्स की टीम को हराना अक्सर मुश्किल होता है. अब अपने सातवें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में भाग ले रही नीदरलैंड्स की टीम दो बार दूसरे दौर में पहुंच चुकी है, आखिरी बार 2022 में.उस टूर्नामेंट में, बास डी लीडे ने 13 विकेट लेकर विकेट लेने वालों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया था, जबकि मैक्स ओ'डॉड के 242 रनों ने उन्हें रन चार्ट में विराट कोहली के ठीक पीछे रखा था.दोनों खिलाड़ी 2026 संस्करण के लिए टीम में वापस आ गए हैं, और स्कॉट एडवर्ड्स टीम की कप्तानी कर रहे हैं.रोएलॉफ वैन डेर मेरवे के पास बेहतरीन अनुभव है, जो टूर्नामेंट में भाग ले रहे छह 40 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों में से एक हैं. यह चतुर बाएं हाथ का स्पिनर 2009 से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहा है और 2023 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका पर जीत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी.

पाकिस्तान

पाकिस्तान पिछले टी20 विश्व कप में अपनी पिछली हार को भुलाकर आगे बढ़ना चाहेगा. 2009 के चैंपियन पाकिस्तान को प्रतिद्वंद्वी भारत और नवोदित टीम अमेरिका से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते वे पहली बार ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे.वे उम्मीद करेंगे कि यह महज़ एक क्षणिक चूक थी, क्योंकि 2024 से पहले अपने दो मुकाबलों में वे फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंचे थे.अब माइक हेसन की कप्तानी में, पाकिस्तान टी20 टीम रैंकिंग में छठे स्थान पर है.उनकी कप्तानी सलमान अली आगा करेंगे, जो बाबर आजम पर बढ़ते दबाव को बखूबी संभाल रहे हैं। बाबर आजम को एशिया कप से बाहर कर दिया गया था, जहां पाकिस्तान भारत के हाथों उपविजेता रहा था. बाबर आजम की वापसी हुई है.चार साल से टी20 खेल रहे नसीम शाह टीम के सबसे युवा सदस्य हैं और वे अपने उस सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में वापसी करना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने 2024 में भारत के खिलाफ रोमांचक मैच में 21 रन देकर तीन विकेट लिए थे.

अमेरिका

दो साल पहले अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के बाद, अमेरिका विदेशी धरती पर इसे बरकरार रखने की कोशिश करेगा. घरेलू मैदान का फायदा उठाते हुए, उन्होंने अपने पहले विश्व कप मैच में पड़ोसी कनाडा को हराया और फिर सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराकर भारत के बाद अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहकर सुपर 8 में जगह बनाई, हालांकि वहां उन्हें तीनों मैच हार का सामना करना पड़ा.इसके बाद से, उन्होंने कनाडा के खिलाफ रोमांचक नॉर्थ अमेरिका टी20 कप फाइनल जीता और पिछले फरवरी में ओमान के खिलाफ सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की.मोनंक पटेल एक बार फिर टीम की कप्तानी करेंगे, जिन्होंने 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक बनाया था.साईतेजा मुक्कमल्ला टीम के शीर्ष बल्लेबाज हैं, जो विश्व रैंकिंग में 25वें स्थान पर हैं और हैरी ब्रूक और कैमरून ग्रीन जैसे खिलाड़ियों से ऊपर हैं.21 वर्षीय मुक्कमल्ला दोनों व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय शतक बना चुके हैं और टी20 में उनका औसत 42.60 है.

